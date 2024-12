L’Atalanta risorge all’88’ 

Lazio 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (18' st Pellegrini), Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Tchaouna (18' st Isaksen), Castellanos (39' st Castrovilli), Zaccagni (25' st Dia). In panchina Mandas, Furlanetto, Gigot. All. Baroni.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien (1' st Kossounou), Kolasinac (39' st Brescianini), Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (1' st Cuadrado), Pasalic (11' st Samardzic), De Ketelaere (20' st Zaniolo), Lookman. In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Scalvini, Godfrey, Sulemana, Palestra, Vlahovic. All. Gasperini.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 27' Dele-Bashiru, nel st 88' Brescianini.

Note : angoli 7-2 per l'Atalanta, rec. 2' e 4'. Ammoniti: Hien, Zaccagni, Cuadrado, Rovella, Lookman.

La sfida scudetto dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta finisce con un pareggio che non lancia in orbita nessuna delle due, ma che permette ad entrambe di rimanere ancorate ai propri sogni di gloria: i nerazzurri bergamaschi rimangono in testa alla classifica a +3 sul Napoli che deve ancora giocare con il Venezia; mentre la Lazio è in piena zona Champions, un traguardo che all'inizio dell'anno in pochi avrebbero anche solo osato immaginare dalle parti di Formello. Al gol di Dele-Bashiru, servito da Rovella nella prima frazione, risponde Brescianini che in pieno recupero sfrutta un assist di Lookman. E' la Lazio a partire meglio, a metà tempo Guendouzi stoppa e calcia: trova il palo che aumenta i rimpianti in casa Lazio. Ma l’assist di Rovella per Dele-Bashiru è decisivo: il nigeriano, solo davanti a Carnesecchi, non può sbagliare colpendo di prima intenzione con il destro e portando così la Lazio avanti.

All'intervallo Gasperini capisce che deve pescare dalla panchina inserendo Cuadrado e Kossonou per Zappacosta e Hien. Lookman spaventa tre volte la Lazio prima di testa, poi chiamando Provedel alla parata in angolo e infine con un destro dal limite che non trova lo specchio della porta. L'occasione più clamorosa di tutta la ripresa capita ancora ai nerazzurri che, da due passi, colpiscono Pellegrini prima e il palo poi. Quando sembra tutto finito, però, ecco il guizzo di Zaniolo che pesca Lookman, tenuto in gioco dalla difesa laziale. Per l'attaccante è un gioco da ragazzi servire Brescianini che deve solo depositare in rete per l'1-1 che fissa il punteggio.

