L’Atalanta riparte Testa all’Europa e alla finale del 22 

Bergamo. «Noi vinciamo o impariamo, non perdiamo mai». Gian Piero Gasperini lo ha dteto ironicamente dopo la finale di Coppa Italia persa all’Olimpico contro la Juventus. L’amarezza e il dispiacere sono tanti, ma la stagione non è finita e mette di fronte all’Atalanta la duplice opportunità di riscattarsi. Prima in campionato a Lecce dove, con i tre punti, sarebbe matematica la prossima Champions League; poi il 22 maggio a Dublino con la finale dell’Europa League contro l’imbattuto Bayer Leverkusen. «Speriamo di arrivarci meglio di come siamo arrivati alla gara con la Juve, ma il pensiero di tutti è Dublino», ha detto il tecnico nerazzurro.

Nessun timore di contraccolpi psicologici. «Ne siamo immuni», ha scherzato Gasperini, che non dà peso alla storia delle maledizioni per il club bergamasco nelle finali. «Il passato e la storia non contano in questi casi», ha spiegato, «vale solo il presente». Non ha influito nemmeno l’etichetta di favorita contro i bianconeri. Piuttosto, la condizione atletica non era ottimale. «Dal 27 febbraio giochiamo ogni tre giorni e non ci siamo mai lamentati», ha aggiunto l’allenatore, «ma per la prima volta ho visto un po’ di stanchezza». Fisiologica, a suo dire, perché solo nell’ultima settimana l’Atalanta ha affrontato la semifinale di ritorno con il Marsiglia, la sfida decisiva per la Champions con la Roma e la finale di Coppa Italia. Tante energie fisiche e mentali disperse. «Possiamo trarre insegnamento da tutto questo, ma non potevamo fare molto di diverso».

Ieri seduta di scarico per chi ha giocato. «Il Bayer è una squadra top, non perde da 50 partite, ma le gare con la Roma ci danno fiducia», ha aggiunto Gasperini, che perde De Roon per un problema al flessore mentre il 22 maggio ritroverà Scamacca, grande assente della finale di Roma. «La sua mancanza ha inciso», ha confermato il tecnico.

Il centravanti, che probabilmente sarà il titolare della Nazionale italiana agli europei di Germania, lo scorso anno col West Ham ha vinto la Conference League. «Le finali soprattutto in Europa sono partite a sé», ha detto l’attaccante, «non dobbiamo concentrarci sul fatto che non perdono da un anno ma presentarci solo con le nostre idee in campo. Tensione? No, ci deve essere solo attenzione. Ce la dobbiamo godere perché non so quando ricapiterà. Poi ovviamente riuscire a vincerla sarebbe il massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA