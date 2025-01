L’Atalanta riparte: il Como segna, Retegui lo ribalta 

Como 1

Atalanta 2

Como (4-2-3-1) : Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf (29’ st Belotti), Moreno (26’ pt Fellipe Jack); Perrone (22’ st Caqueret), Da Cunha; Diao, Paz, Fadera; Strefezza (22’ st Cutrone). Allenatore Fabregas.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini (10’ st Ruggeri), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado (10’ st Brescianini), De Roon (1’ st De Ketelaere), Ederson, Zappacosta (1’ st Bellanova); Samarzdic; Lookman (33’ st Toloi), Retegui. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : pt 30’ Paz; st 12’ e 25’ Retegui.

Note : ammoniti Lookman, Fellipe Jack, Brescianini, Samarzdic, Cutrone.

Como. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si lascia alle spalle il periodo difficile e interrompe la striscia di quattro partite senza vittorie in campionato espugnando lo stadio Sinigaglia. A decidere la sfida, finita 1-2, la doppietta di Mateo Retegui nella ripresa per ribaltare l’inziale vantaggio di Nico Paz. Il Como comincia il suo mese e mezzo di fuoco con un ko che non ne ridimensiona le ambizioni di salvezza: la squadra di Fabregas ha messo in seria difficoltà i nerazzurri. Non abbastanza per replicare la vittoria dell’andata, ma è lo spirito giusto con cui affrontare in fila Bologna, Juve, Fiorentina, Napoli e Roma.

Fabregas sceglie di non dare punti di riferimento in attacco, sia in fase di possesso che di pressione alta senza palla, schierando Gabriel Strefezza falso 9. Gasperini ritrova invece Retegui dall’inizio dopo oltre un mese. Nella prima mezz’ora la partita è bloccata, priva di grandi emozioni. Sul primo metro lasciato libero il Como va in vantaggio con un sinistro di prima intenzione di Nico Paz. Gasperini nell’intervallo mette mano alla panchina e sceglie un assetto più offensivo con De Ketelaere e Bellanova al posto di De Roon e di Zappacosta. Poi entra Brescianini, che al 56’ pesca Retegui in area, bravissimo a girare la palla dell’1-1 nell’angolino. Il Como accusa il colpo e l’Atalanta non perdona: l’asse Brescianini-Retegui funziona e al 70’ confeziona il gol della rimonta, con il bomber che stoppa in area e segna. Il Como torna a creare gioco e spaventa l’Atalanta, non abbastanza per acciuffare il pareggio.

