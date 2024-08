L’Atalanta riparte da Lecce ma senza Samardzic  

Lecce. Tra l'infermeria e il calciomercato, che tiene in stand by anche Ademola Lookman e saluta il nuovo "tuttocampista" Lazar Samardzic senza fargli prendere la coincidenza col primo aereo del campionato, l'Atalanta ricomincia oggi dal posticipo di Lecce priva di otto giocatori. Tra questi, ben sette, tra titolari e riserve della vittoriosa finale di Europa League del 22 maggio scorso. L'infermeria tiene fermo anche il nome nuovo Zaniolo, oltre a Scalvini, Scamacca, Toloi e Kolasinac. Pesano, però, almeno altrettanto le posizioni di Teun Koopmeiners, che non si allena da settimana scorsa, El Bilal Touré e, ultimo dei "disobbedienti", il nazionale nigeriano Lookman, che tentato dal Paris Saint-Germain, ha chiesto alla società di non essere convocato. Per arrivare a 23 convocati, anche stavolta, dopo la Supercoppa Europea col Real Madrid di mercoledì, Gasperini ha dovuto mettere mano alla rosa dell'Under 23. Il nodo principale da sciogliere è chiudere al meglio la finestra estiva delle operazioni.

Dall’altra parte, in uno stadio di Via del Mare al limite della capienza, forte soprattutto degli oltre 21mila abbonati, i bergamaschi si troveranno il Lecce di Luca Gotti, tecnico dei giallorossi, che vuole fare subito punti per mettere fieno in cascina nella corsa verso la salvezza.

