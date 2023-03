L’Atalanta  riceve l’Empoli  

Il massimo campionato torna in campo con due anticipi, aspettando i due big-match di domenica sera, ovvero il derby di Roma e il posticipo fra Inter e Juventus.

Si comincia alle 18.30 con Sassuolo-Spezia. La squadra emiliana arriva dal clamoroso blitz dell’Olimpico con la Roma, terzo successo consecutivo. Lo Spezia ha appena battuto l’Inter e Semplici vuole uscire al più presto dalla zona calda. A seguire, ore 20.45, c’è Atalanta-Empoli. La squadra di Gasperini (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro) ha bisogno di punti per restare in scia “europea”, l’Empoli è in caduta libera.

