L’Atalanta regge un tempo, allungo Inter 

Atalanta 0

Inter 2

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi 6; Djimsiti 5 (75’ Samardzic 6), Hien 5, Kolasinac 5.5; Bellanova 5.5 (59’ Ruggeri 6), De Roon 6, Ederson 4, Zappacosta 5; Pasalic 6.5 (59’ De Ketelaere 6), Lookman 6 (83’ Brescianini sv); Retegui 5 (75’ Maldini 5.5). In panchina: Rui Patricio, Rossi; Toloi, Comi, Palestra. Allenatore Gasperini 5.

Inter (3-5-2) : Sommer 6.5; Pavard 6, Acerbi 6.5, Bastoni 5; Dumfries 5.5 (66’ Bisseck 6), Barella 6.5, Calhanoglu 7 (91’ Asslani sv), Mkhitaryan 6 (75’ Frattesi 6), Carlos Augusto 7; Thuram 6.5 (91’ Taremi sv), Lautaro Martinez 7 (91’ Correa sv). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez; Alexiou, Aidoo, Cocchi, Berenbruch, Arnautovic. Allenatore Simone Inzaghi 8.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel st 9’ Carlos Augusto, 42’ Lautaro.

Note : ammoniti Bellanova ed Ederson per comportamento non regolamentare, Bastoni e Pavard per gioco falloso. Espulsi: Ederson per somma di ammonizioni (reiterate proteste) al 36’ st, Gasperini per proteste al 43’ st e Bastoni per somma di ammonizioni (gioco falloso) al 50’ st. Angoli: 6-2 per l’Inter. Recupero: 1’ e 11’.

Bergamo. I sogni scudetto dell’Atalanta si fermano sull’inferiorità numerica per doppio giallo a Ederson, anche se la spinta s’era già esaurita. A Bergamo ad andare in fuga è l’Inter, a quota 64 contro i 61 del Napoli fermato a Venezia e i 58 dei bergamaschi. Fermi letteralmente al palo nel forcing in avvio e quindi salvati da Sommer sulla prima conclusione dei locali, i milanesi si portano avanti con Carlos Augusto di testa da angolo in avvio di ripresa dopo 6’ d’interruzione per soccorrere un tifoso sugli spalti, per poi raddoppiare con Lautaro in una sfida conclusa 10 contro 10. Per vedere qualcosa di pericoloso tocca attendere il 7’, quando Lautaro imbecca in verticale Thuram che prende il palo interno alla sinistra di Carnesecchi. Nell’occasione, sulla palla rimessa dentro dal fondo dal francese, il portiere si scontra con Kolasinac, mentre Carlos Augusto calcia addosso a Djimsiti. Le combinazioni delle due punte interiste tengono Hien sul pezzo, mentre i bergamaschi faticano a uscire oltre la trequarti offensiva e l’invito dall’out di Dumfries al quarto d’ora è bloccato dal portiere di casa. Il break ospite alla mezzora, invece, produce una conclusione sbilenca dalla distanza di Lautaro. Al 33’ per la prima volta sbuca in area Retegui su azione insistita di Lookman, ma Acerbi allontana senza affanno il sinistro dell’azzurro.

Dopo 2,30 minuti della ripresa, un tifoso interista nel settore ospiti si sente male e viene assistito dalla Croce Rossa e portato fuori in barella, con l’arbitro Massa che sospende la partita fino al 9’ quando l’angolo di Calhanoglu dalla destra viene deviato di testa da Carlos Augusto per il vantaggio milanese. Gasperini vira al tridente inserendo De Ketelaere, ma è ancora Carnesecchi a dover stare sull’attenti quando Calhanoglu lo costringe a usare i pugni. Al 26’ è il turno di Lautaro che appoggia in rete in mischia ma dopo aver spostato Djimsiti: non vale. Gasperini passa al 4-2-3-1 con Maldini per Retegui. Al 36’ Ederson protesta per una trattenuta di Thuram e guadagna due cartellini lasciando l’Atalanta in dieci. Al 42’ Barella dalla destra serve a Lautaro il diagonale del raddoppio. Anche Gasperini viene allontanato dall’arbitro e nel recupero Carnesecchi nega il tris a Frattesi.

