L’Atalanta perde per un mese Scamacca, c’è Muriel  

Aspettando il Cagliari, in casa Atalanta la testa è tutta alla gara di stasera (ore 21) a Bergamo contro il Racow Czestochowa, per la prima giornata nel girone di Europa League. E Gasperini, dopo aver perso fino a fine anno il neo acquisto Touré, vedrà fermo ai box per almeno un mese il bomber Scamacca. Per lui una lesione al muscolo-fasciale di primo grado del semimembranoso della coscia sinistra, con rientro previsto non prima della prossima sosta.

L'Europa

Gasperini, nella conferenza della vigilia, parte proprio dall'infortunio di Scamacca: «Ci contavamo, ma abbiamo una rosa completa come numeri e dobbiamo trovare alternative», con Muriel subito allertato per sostenere il peso dell'attacco, fin dalla sfida di stasera. «Ripartiamo dopo un anno sabbatico», spiega il Gasp, «che alla fine ci ha portato questo frutto. E ce lo siamo guadagnato sul campo. In Europa è più difficile vedere alti e bassi come a Firenze, dove abbiamo fatto due ottimi inizi di tempo, perché è come se fossi a sei giornate dalla fine del campionato: l’attenzione si alza, ogni gara non è decisiva ma molto importante». (al.m.)

