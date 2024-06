L’Atalanta oggi può chiudere per Zaniolo 

Il Bayern Monaco non ha mai trattato Calhanoglu. Fonti vicine al club bavarese hanno smentito con forza le indiscrezioni provenienti dalla Turchia per il centrocampista nerazzurro, che avrebbe anche ricevuto delle telefonate da compagni di club che lo hanno invitato a rimanere. Invece da parte bavarese filtra che che l'obiettivo è solo uno: Joao Palhinha del Fulham, trattato a lungo già nella scorsa sessione di calciomercato ma poi era rimasto a Londra. Intanto l'Inter si avvicina di molto a Martinez: la trattativa con il Genoa per il portiere spagnolo è in dirittura d'arrivo grazie a un'offerta di 15 milioni di euro, di cui 13 di base fissa e 2 di bonus. Così Oristanio non andrà al Genoa, e nel frattempo su questo giocatore si è inserito il Venezia, che gli garantirebbe più minutaggio.

Trattative

A proposito di Venezia, con l'Inter è in stand by la trattativa per Tessmann, per il quale hanno bussato alla porta degli arancioneroverdi il Como e il Parma. Il club della Laguna per rinforzare l'attacco pensa a Yeboah, tornato a Genova dopo la stagione in prestito tra Montpellier e Standard Liegi. Lo United, che non commenta le voci su un presunto interessamento per Dybala, è alla ricerca di un attaccante e ha messo nel mirino Noslin, sul quale c'è il pressing della Lazio. Ma lo United potrebbe anticipare i biancocelesti accettando la valutazione di 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita che l'Hellas chiede per l'olandese. Un altro olandese, che però ha scelto la Spagna, lo juventino Huijsen, è stato richiesto dal Borussia Dortmund, ma Giuntoli ha replicato chiedendo 30 milioni. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce sarebbe interessato a Bove, per esplicita richiesta di Mourinho. Sul centrocampista giallorosso da segnalare anche l'interessamento del Bournemouth. L'altro tecnico portoghese Fonseca ha invece messo gli occhi su Abraham per l'attacco del suo Milan, visto che per Zirkzee è tutto fermo: la dirigenza milanista ha ribadito il proprio no alla richiesta di una commissione di 15 milioni da parte degli agenti del calciatore.

L'Atalanta vuole invece chiudere per Zaniolo: oggi c'è un appuntamento fra la Dea, il Galatasaray e l'entourage del calciatore per provare a trovare una quadra che possa soddisfare tutti. Alla fine ai turchi potrebbero andare 5 milioni per il prestito oneroso e 15 milioni per il riscatto al termine della prossima stagione. Per l'attacco della Fiorentina spunta il nome di Kean, che piace a Palladino.

RIPRODUZIONE RISERVATA