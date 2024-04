L’Atalanta non perdona 

Atalanta 2

Empoli 0

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Djimsiti (12' st Kolasinac), Hien, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, De Roon (12' st Ederson), Ruggeri (12' st Hateboer); Miranchuk (28' st Koopmeiners), Lookman (39' st De Ketelaere); Touré. In panchina Musso, Rossi, Bonfanti, Comi, Bakker, Adopo, Scamacca. All. Gasperini.

Empoli (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz (25' st Cacace), Luperto; Gyasi, Grassi (16' st Marin), Maleh (29' st Cancellieri), Pezzella; Fazzini (16' st Kovalenko), Cambiaghi; Niang (16' st Caputo). In panchina Perisan, Seghetti; Goglichidze, Zurkowski, S. Bastoni, Shpendi, Destro. All. Nicola.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 42' Pasalic (rigore); nel st 6' Lookman.

Il Var apre la via all'Atalanta concedendo il rigore del vantaggio a Pasalic per il calcetto dell'ex Pezzella su Touré, Lookman la mette in ghiaccio al 6’ del secondo tempo facendola passare sotto le gambe di Luperto. La pratica Empoli viene risolta dalla verve degli attaccanti di casa a cavallo dell'intervallo. Se gli azzurri restano invischiati al quartultimo posto, i bergamaschi si riavvicinano, a meno 2 dal quinto posto da qualificazione Champions occupato dalla Roma, a 4 giorni dalla semifinale di andata di Europa League a Marsiglia.

Al 40', con circa 2 minuti tra check e richiamo di Doveri all'arbitro Fabbri, l'episodio decisivo: Lookman dal fondo per Touré e contatto tra piede e polpaccio destro. Nel finale di tempo, Touré taglia il fronte d'attacco da sinistra e imbecca Miranchuk che però tira centralmente.

La ripresa s'avvia subito col punto della relativa tranquillità, con Lookman a sfuggire a Bereszynski beffando Caprile di sinistro con un rasoterra in direzione del primo palo passato sotto le gambe di Luperto. I nerazzurri controllano il match ed è debole la voglia dei toscani di rimettere a posto la gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA