L’Atalanta motivata ma senza Scalvini 

L’Atalanta arriva a Cagliari dopo la battuta d’arresto nel match di andata della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Una partita che ha messo in luce una fisiologica stanchezza per la Dea, reduce dalla grande vittoria in campionato col Napoli che vale sogni di Champions. Obiettivo che Gasperini vuole centrare e, per questo, il Cagliari si troverà davanti una squadra super motivata e non certo frenata dal fattore stanchezza. Per una squadra abituata a giocare spesso e volentieri tre partite a settimana - da non dimenticare anche l’impegno di giovedì 11 aprile contro il Liverpool nei quarti di Europa League – sbarcare a Cagliari domenica sera, dopo la partita di coppa giocata mercoledì, sarà ordinaria amministrazione.

Dal campo

Intanto i nerazzurri sono tornati subito ad allenarsi in vista del match di Cagliari domenica sera. Fra gli effettivi di Gasperini previsto il rientro di De Ketelaere, che ha recuperato dal problema muscolare e sarà della trasferta.

A Firenze, con un apatico secondo tempo, il solo portiere Carnesecchi, classe 2000, ha realmente brillato. Oggi si prosegue con un’altra seduta pomeridiana di lavoro a porte chiuse al Centro di Zingonia. Indisponibile Scalvini che ha rimediato una lesione muscolo-tendinea contro il Napoli. Da valutare le condizioni di Zappacosta ancora alle prese con un fastidio muscolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA