VaiOnline
Serie A.
10 febbraio 2026 alle 00:46

L’Atalanta liquida la pratica Cremonese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atalanta 2

Cremonese 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (14’ st Kossounou); Zappacosta (13’ st Bellanova), Pasalic, Ederson, Zalewski (25’ st Bernasconi); Samardzic (25’ st K. Sulemana), Raspadori (33’ st Musah); Krstovic. Allenatore Palladino.

Cremonese (3-5-2) : Audero; Ceccherini (39’ pt Terracciano), Baschirotto, Luperto; Barbieri (39’ st Zerbin), Thorsby, Grassi (17’ st Payero), Maleh, Pezzella; Bonazzoli (1’ st Djuric), Vardy (18’ st Sanabria). Allenatore Nicola.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : pt 13’ Krstovic, 25’ Zappacosta; st 49’ Thorsby.

Note : ammoniti Kolasinac e Kossounou.

Bergamo. Krstovic e Zappacosta affondano la Cremonese, a secco di vittorie da ormai dieci giornate e sempre più in zona rossa, e riavvicinano l’Atalanta all’Europa, anche se il Como (sesto e a +2) giocherà il 18 febbraio il match col Milan rinviato per la concomitanza con le Olimpiadi invernali.

Ieri a dispetto del risultato striminzito la gara si è giocata di fatto a senso unico, coi padroni di casa sempre in avanti. Dopo il successo contro la Juventus in Coppa Italia (3-0 e semifinali), i bergamaschi sembrano aver ritorvato il ritmo e le giocate di qualche settimana fa. Fuori De Ketelaere per un risentimento prima del match, Palladino schiera Samardzic, Al posto di Scamacca c’è Kristovic ed è proprio lui a sbloccare il risultato al 13’ con una grande giocata: il neo acquisto Raspadori imposta sulla fascia destra e mette al centro dell’area una palla che l’attaccante montenegrino insacca per l’1-0.

Lo stesso Samardzic poco dopo centra in pieno la traversa calciando dal limite, poi la costante pressione porta al raddoppio di Zappacosta: è il 25’ quando Pasalic lancia il terzino azzurro che in area scarta letteralmente Pezzella e di sinistro segna il suo primo gol in campionato. L’Atalanta controlla la gara anche nella ripresa. Nessun rischio e alcune occasioni per segnare la terza rete, come in effetti avviene al 91’ con Djimsiti ma il gol è annullato per fuorigioco. Poi dopo la paratona di Carnesecchi su Djuric arriva al 94’ la bellissima rete di Thorsby, che in area stoppa di petto e infila la porta al volo. L’Atalanta sale a 39 punti, la Cremonese (alla terza sconfitta consecutiva) resta a 23.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 