L’Atalanta liquida la pratica Cremonese 

Atalanta 2

Cremonese 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (14’ st Kossounou); Zappacosta (13’ st Bellanova), Pasalic, Ederson, Zalewski (25’ st Bernasconi); Samardzic (25’ st K. Sulemana), Raspadori (33’ st Musah); Krstovic. Allenatore Palladino.

Cremonese (3-5-2) : Audero; Ceccherini (39’ pt Terracciano), Baschirotto, Luperto; Barbieri (39’ st Zerbin), Thorsby, Grassi (17’ st Payero), Maleh, Pezzella; Bonazzoli (1’ st Djuric), Vardy (18’ st Sanabria). Allenatore Nicola.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : pt 13’ Krstovic, 25’ Zappacosta; st 49’ Thorsby.

Note : ammoniti Kolasinac e Kossounou.

Bergamo. Krstovic e Zappacosta affondano la Cremonese, a secco di vittorie da ormai dieci giornate e sempre più in zona rossa, e riavvicinano l’Atalanta all’Europa, anche se il Como (sesto e a +2) giocherà il 18 febbraio il match col Milan rinviato per la concomitanza con le Olimpiadi invernali.

Ieri a dispetto del risultato striminzito la gara si è giocata di fatto a senso unico, coi padroni di casa sempre in avanti. Dopo il successo contro la Juventus in Coppa Italia (3-0 e semifinali), i bergamaschi sembrano aver ritorvato il ritmo e le giocate di qualche settimana fa. Fuori De Ketelaere per un risentimento prima del match, Palladino schiera Samardzic, Al posto di Scamacca c’è Kristovic ed è proprio lui a sbloccare il risultato al 13’ con una grande giocata: il neo acquisto Raspadori imposta sulla fascia destra e mette al centro dell’area una palla che l’attaccante montenegrino insacca per l’1-0.

Lo stesso Samardzic poco dopo centra in pieno la traversa calciando dal limite, poi la costante pressione porta al raddoppio di Zappacosta: è il 25’ quando Pasalic lancia il terzino azzurro che in area scarta letteralmente Pezzella e di sinistro segna il suo primo gol in campionato. L’Atalanta controlla la gara anche nella ripresa. Nessun rischio e alcune occasioni per segnare la terza rete, come in effetti avviene al 91’ con Djimsiti ma il gol è annullato per fuorigioco. Poi dopo la paratona di Carnesecchi su Djuric arriva al 94’ la bellissima rete di Thorsby, che in area stoppa di petto e infila la porta al volo. L’Atalanta sale a 39 punti, la Cremonese (alla terza sconfitta consecutiva) resta a 23.

RIPRODUZIONE RISERVATA