L’Atalanta in soli 5’ schianta l’Eintracht 

Eintracht 0

Atalanta 3

Eintracht Francoforte (4-2-3-1) : Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Dahoud (24’ st Skhiri), Chaibi, Doan (33’ st Buta), Götze (24’ st Batshuayi), Knauff (33’ st Wahi), Burkardt (13’ st Bahoya). Allenatore D. Toppmöller.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti (29’ st Kolasinac), Bellanova, De Roon, Ederson (24’ st Musah), Zappacosta (24’ st Zalewski), De Ketelaere, Lookman (37’ st K. Sulemana), Scamacca (24’ st Krstovic). Allenatore Palladino.

Arbitro : Cavanagh (Inghilterra).

Reti : secondo tempo 15’ Lookman, 17’ Ederson, 20’ De Ketelaere.

Francoforte. L’Atalanta manda in archivio il periodo negativo e torna al successo nella notte più importante regalando al nuovo tecnico Palladino il primo successo della sua gestione. A Francoforte bastano 5 minuti ai bergamaschi, nella ripresa, per segnare tre gol e portare a casa altrettanti punti piazzandosi al decimo posto a quota 10, a ridosso delle prime otto (che si qualificano direttamente agli ottavi).

Al Waldstadion già nel primo tempo Lookman e Scamacca colpiscono due pali, poi nella ripresa i ritmi aumentano ulteriormente e i nerazzurri archiviano la gara grazie ai gol di Lookman al 15’, di Ederson al 17’ e di De Ketelaere al 20’. Un toccasana dopo il ko in campionato contro il Napoli al Maradona (1-3), anche vista la prestazione tornata ai livelli della Dea di Gasperini. Ha funzionato il duo De Roon-Ederson in medana con Bellanova e Zappacosta sugli esterni e la coppia De Ketelaere-Lookman a supporto di Scamacca. Nella prima parte di gara le squadre lottano a tutto campo: da segnalare i due pali e un’occasione davanti alla porta di Götze. Nella ripresa i tre gol in 5’ e il match si chiude.

RIPRODUZIONE RISERVATA