L’Atalanta in 31’ liquida il Venezia 

Atalanta 3

Venezia 1

Atalanta (4-2-3-1) : Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini (22’ st Kolasinac), Zappacosta (22’ st Bernasconi); Kessié (31’ st Gae-

tano), Éderson; Elmas, De Ketela-

ere (15’ st Samardzic), Rowe (31’ st Zalewski); Krstovic. All. Sarri.

Venezia (3-5-2) : F. Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (38’ st Schingtienne); Hainaut, Kike Pérez, Sohm (42’ st Al. Rrahmani), Basic (38’ st Helgason), Correia (9’ pt Sagrado); Yeboah, A. Adams (38’ st Lauberbach). All. Stroppa.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : nel primo tempo, 4’ Kessié, 7’, 31’ Krstovic, 37’ Hainaut.

Note : espulso Elmas al 44’ st per grave fallo di gioco. Ammoniti Moreno, Juan Jesus. Recupero 1’ pt-4’ st.

Bergamo . Tre gol in mezz’ora e l’Atalanta piega il Venezia, doppietta per Krstovic.

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