L’Atalanta ha fame d’Europa Genoa costretto alla resa 

Genoa 1

Atalanta 4

Genoa (3-5-2) : Martinez, Vogliacco 846' st Vitinha), Bani, Vasquez, Sabelli (37' st Messias), Malinovskyi, Badelj (18' st Ekuban), Strootman (18' st Martin), Frendrup, Gudmundsson, Retegui. In panchina Sommariva, Leali, Cittadini, Thorsby, Bohinen, Vitinha, Ekuban, Ankeye, Spence. All. Gilardino.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Scalvini (43' st Toloj), Djimsiti, Kolasinac, Holm (12' st Zappacosta), Pasalic, De Roon, Ruggeri (50' st Hateboer), Koopmeiners, De Ketelaere (12' st Touré), Scamacca (12' st Miranchuk). In panchina Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Diao Balde. All. Gasperini.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 23' De Ketelaere; nel st 6' Malinovskyi, 10' Koopmeiners, 55 Zappacosta, 58' Touré.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta. Bisogna attendere il 23' per il primo sussulto ed è il gol del vantaggio degli ospiti con De Ketelaere: controllo di destro e sinistro al volo per battere Martinez. L'ex Milan è scatenato e alla mezz'ora semina il panico nella difesa del Genoa.

Gilardino e Gasperini confermano nella ripresa i 22 del primo tempo ma il Genoa parte più aggressivo alla ricerca del pareggio, che arriva al 6' con Malinovskyi che chiude uno splendido triangolo con Badelj, gol senza esultanza per l'ucraino grande ex della partita. L'Atalanta però riparte subito e al 10' st torna in vantaggio. Koopmeiners su punizione inventa una parabola imprendibile e la palla finisce in rete. Alla mezz'ora Martinez salva prima su Ruggeri, poi su Pasalic e alla fine respinge, ma dentro la porta , su Scalvini senza una scarpa. Gol però annullato dopo 6' di Var perché il pallone è stato toccato da Pasalic in posizione di fuorigioco. Nel recupero extralarge, alla fine saranno 13' i minuti in più, l’Atalanta dilaga e va in gol ben due volte prima con Zappacosta e poi con Touré.

