L’Atalanta formato Europa schiaccia lo Shaktar 

Shaktar Donetsk 0

Atalanta 3

Shakhtar (4-3-3) : Riznyk; Ghram (1' st Konoplia), Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Kryskiv, Stepanenko (18' st Bondarenko), Sudakov; Zubkov (31' st Newertton), Eguinaldo (18' st Traoré), Marlon Gomes (18' st Kevin). In panchina Fesiun, Franjic, Azarovi, Vinicius Tobias, Nazaryna, Shved, Pedrinho. Allenatore Pusic.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Kossounou (38' st Godfrey), Djimsiti (1' st Pasalic), Kolasinac; Bellanova (30' st Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere (15' st Zaniolo), Lookman (15' st Retegui). In panchina Rui Patricio, Rossi, Comi, Del Lungo, Palestra, Manzoni, Vlahovic. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Pinheiro (Portogallo).

Reti : nel pt 21' Djimsiti, 44' Lookman; nel st 3' Bellanova.

Gelsenkirchen. La zoppicante Atalanta di questo avvio di Serie A si trasforma in Europa, da qualche anno suo habitat naturale. Ieri la Dea lo ha dimostrato, dominando e schiacciando lo Shaktar Donetsk nella seconda giornata della Champions. I bergamaschi hanno vinto 3-0 andando a segno con Djimsiti, Lookman e l’ex Cagliari Bellanova ma avrebbero potuto segnare anche altre reti. Quattro ora i punti in classifica dei nerazzurri, che sommano al successo di ieri a Gelsenkirchen in Germania (campo neutro per ovvi motivi) il pareggio casalingo dell’esordio con l’Arsenal. Il prossimo appuntamento in casa contro il Celtic Glasgow, che martedì ha perso 7-1 a Dortmund.

RIPRODUZIONE RISERVATA