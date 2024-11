L’Atalanta esagera a Berna: sei reti allo Young Boys 

Young Boys 1

Young Boys (4-3-3 ): Von Bal- moos; Blum, Camara, Lauper, Hadjam (33' st Athekame); Ugrinic, Niasse, Lakomy (1' st Males); Colley (1' st Virginius), Ganvoula (15' st Itten), Mon- teiro (22' st Elia). In pamchina Keller, Marzino, Benito, Smith, Imeri. All. Magnin.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Kossounou, Hien (35' st Godfrey), Kolasinac (30' st Toloi); Cuadrado, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Brescianini (18' st Samardzic); De Ketelaere (30' st Palestra), Retegui (18' st Zaniolo). In panchina Rui Patricio, Rossi, Djimsiti, Bellanova, Manzoni, Lookman. All. Gasperini.

Arbitro : Lukjancukas (Lit).

Reti : nel pt 9' e 39' Retegui, 11' Ganvoula, 28' De Ketelaere, 32' Kolasinac; nel st 11' De Ketelaere, 45' Samardzic.

Berna. L’Atalanta, alla vigilia della sfida con i modesti svizzeri dello Young Boys (zero punti), si era inventata un pericolo: il terreno sintetico di Berna. I bergamaschi hanno spazzato via tutto, vincendo addirittura per 6-1 avvicinandosi ancora un po’ alla possibile qualificazione diretta. Un bell’avviso al Real Madrid. Apre il solito Retegui dopo 9’ su assist di un Charles De Keterlaere straordinario: tre assist e due reti personali per il belga. Detto del provvisorio (e illusorio) pareggio dei gialloneri con Ganvoula, restano da citare la rete del 3-1 di Kolasinac e quella, davvero pregevole, al 91’ di Samardzic, entrato nel secondo tempo. La ciliegina su una prestazione da grande d’Europa.

