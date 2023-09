L’Atalanta è in ansia per Scamacca 

Sarà un'Atalanta infuriata, quella che il Cagliari troverà domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle 15) a Bergamo. Ma i nerazzurri di Gasperini, prima di pensare alla sfida con i rossoblù, potranno “sfogarsi” già giovedì sera, sempre in casa, con i polacchi del Rakow di Czestochowa, nell'esordio della fase a gironi dell'Europa League. C'è rabbia per il ko di Firenze, ma soprattutto preoccupazione per le condizioni del bomber Scamacca.

Fiato sospeso

Acquisto boom dell'estate (30 milioni di euro versati al West Ham), Scamacca ha fin qui messo a referto due reti, entrambe realizzate contro il Monza. Domenica a Firenze è entrato a mezz'ora dalla fine, ma ha chiuso zoppicante per un problema muscolare al flessore sinistro. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il giocatore è rimasto a riposo e dovrà ora sottoporsi ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio, che potrebbe costringerlo a saltare l'impegno europeo, ma anche quello successivo contro il Cagliari. Attacco nerazzurro che già deve rinunciare a un altro infortunato, Touré, out fino a fine 2023. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA