L’Atalanta domina anche senza Lookman e Koop 

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani (31’ st Marchwinski), Pierret (1’ st Coulibaly); Morente (1’ st Banda), Rafia (38’ st Berisha), Dorgu; Krstovic (26’ st Pierotti). Allenatore Gotti.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta (23’ st Godfrey), Ederson, Pasalic (45’ st Sulemana), Ruggeri; Brescianini (45’ st Palestra); De Ketelaere (23’ st Bakker), Retegui (38’ st Cassa sv). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Massa (Imperia).

Reti : pt 35’ Brescianini, 45’ Retegui; st 12’ Retegui (r), 21’ Brescianini.

Note : ammoniti De Roon, Ederson.

Lecce. Come se niente fosse, l’Atalanta dei miracoli di Gian Piero Gasperini scende in campo a Lecce dopo un’estate travagliata sul fronte mercato e rulla con facilità disarmante il Lecce di Gotti. Nonostante le defezioni di Koopmeiners e Lookman, non certo gli ultimi arrivati (il centrocampista dal gol facile nel mirino della Juventus e l’attaccante eroe della finale di Europa League autore di tre gol al Bayer Leverkusen richiesto dal Psg), i nerazzurri si dimostrano ancora una volta una macchina perfetta, dominano e conquistano i primi tre punti del campionato. Subito in gol i due nuovi acquisti Brescianini (prelevato dal Frosinone) e Retegui (punta italo-argentina arrivata dal Genoa), autori entrambi di una doppietta, a dimostrazione che la società sa come muoversi.

I due pezzi grossi fanno le bizze? L’ad Luca Percassi tiene il punto e spiega che «purtroppo ai calciatori vengono suggerite cose non opportune ma siamo tranquilli: per la prima volta nella nostra storia l’idea era di non far partire i giocatori importanti. Siamo fiduciosi e non vediamo l’ora che il mercato si chiuda». Come dire: decidiamo noi. Intanto la squadra vince e convince.La partita è senza storia, i bergamaschi fanno quel che vogliono. La gara si sblocca al 35’ grazie a Brescianini, poi Retegui raddoppia allo scadere del primo tempo. La ripresa è tutta in discesa per gli ospiti, che vanno sul 3-0 ancora con Retegui su rigore al 57’ e calano il poker al 66’ di nuovo con Brescianini. Il gioco del Gasp funziona a prescindere dagli interpreti.

