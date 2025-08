L’Atalanta dice no all’Inter, Lookman rompe 

Niente da fare per l'Inter: l'Atalanta ha rifiutato l'offerta per Lookman. Il club bergamasco ha comunicato a Marotta e Ausilio di non ritenere congrua l'offerta da 45 milioni (42+3 di bonus) che la società vice campione d'Europa aveva fatto alla Dea. Il giocatore nigeriano l'ha presa male, e ha cancellato dai propri social le foto in cui indossa la maglia dell'Atalanta.

Notizie non buone per il tecnico Chivu anche sul fronte Leoni: Bisseck ha rifiutato il Crystal Palace e quindi non c'è spazio, e anche i fondi, per far arrivare il giovane difensore del Parma. Intanto la dirigenza interista continua a monitorare De Winter del Genoa, club nel quale c'è anche quel Frendrup che è un altro obiettivo. Il Botafogo insiste per avere Taremi, nome indicato ai suoi dirigenti dal tecnico Davide Ancelotti, ma l'iraniano non vuole trasferirsi a Rio. La Roma ha preso Ghilardi per la difesa e ora lavora per rinforzarsi anche nel settore offensivo. Oltre a Etcheverry del Manchester City e Fabio Silva del Wolverhampton, spunta un altro nome da Premier League, quello di Enciso del Brighton, elemento che sarebbe stato indicato al ds Massara dal tecnico Gasperini. Nelle file dei ”Seagulls” c’è anche O'Riley, altro elemento che piace al tecnico romanista e sul quale si è informata anche la Juventus.

La società bianconera continua il braccio di ferro con Weah, che vuole solo il Marsiglia. Per Douglas Luiz si valutano le proposte di Nottingham Forest ed Everton, mentre per Vlahovic c'è sempre l'interessamento del Milan ma è un affare per il quale ci vuole ancora tempo. Anche perché la Juve prima dovrà essere certa di riavere Kolo Muani, per il quale continua a parlare con il Psg: l'alternativa è un altro attaccante dei campioni d'Europa, Goncalo Ramos, mentre Nunez del Liverpool (per il quale ci vogliono 60 milioni di euro) è solo una suggestione. A proposito dei Reds, hanno offerto 120 milioni di sterline, pari a circa 140 milioni di euro, al Newcastle per Isak, ma la proposta è stata rifiutata. Cifre che in Italia non sono nemmeno pensabili. Nel Liverpool c'è anche Chiesa, per il quale c'è sempre la possibilità di tornare in Italia: lo seguono Napoli, Milan e Atalanta, e più defilata la Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA