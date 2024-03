L’Atalanta dà tre schiaffi al Napoli 

Napoli 0

Atalanta 3

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (30' st Simeone), Lobotka, Traorè (1' st Zielinski); Politano (22' st Lindstrom), Osimhen, Raspadori (1' st Ngonge). In panchina Gollini, Contini, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi, Cajuste, Dendonker. All. Calzona.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Scalvini (26' st Toloi), Hien, Kolasinac (22' st Djimsiti); Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta (15' st Ruggeri); Pasalic (15' st Koopmeiners), Miranchuk, Scamacca (15' st Lookman). In panchina Musso, Rossi, Holm, Bakker, Palomino, Adopo, Tourè. All. Gasperini.

Arbitro : Pairetto di Torino.

Reti : nel pt 25' Miranchuk, 44' Scamacca; nel st 42' Koopmeiners.

L’Atalanta vince in maniera netta al “Maradona”. Il Napoli, nel giorno della vicinanza a Juan Jesus per il caso Acerbi e del no al razzismo con la squadra in ginocchio, dice addio all'Europa che conta. L'Atalanta va in gol al 25' con Miranchuk il russo che sfrutta una dormita generale della difesa. Il raddoppio arriva al 44' con Scamacca che conclude con un diagonale su passaggio di Miranchuk. Nella ripresa partita caratterizzata da una serie di mischie nell'area di rigore dei nerazzurri ma il Napoli non riesce a trovare gli spazi per concludere a rete. A 3 minuti dalla fine è Koopmeiners che conclude con un diagonale vincente un contropiede partito dalla fascia sinistra. Finisce con il pubblico del “Maradona” che fischia sonoramente il Napoli.

