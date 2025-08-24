L’Atalanta ci prova ma il Pisa resiste 

Atalanta 1

Pisa 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Scalvini (43' st Kossounou), Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic (26' st Ederson), Zalewski, De Ketelaere (39' st Samardzic), Maldini (26' st K. Sulemana), Scamacca (27' st Krstovic). In panchina Rossi, Sportiello, Ahanor, Bonfanti, Bernasconi, Zappacosta, Brescianini. All. Juric.

Pisa (3-4-2-1) : Semper, Denoon (33' st Calabresi), Caracciolo, Canestrelli, Touré, Marin (33' st Piccinini), Aebischer, Angori, Moreo (17' st Akinsanmiro), Tramoni (16' st Cuadrado), Meister (9' st Nzola). In panchina Nicolas, Scuffet, Mbambi, Hojholt, Maucci, Leris, Durmush, Buffon. All. Gilardino.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Reti: nel pt 26' aut. Hien; nel st 5' Scamacca.

Non basta il ritorno al gol di Scamacca dopo 455 giorni, né almeno sette palle gol nitide di cui una finita sulla traversa, all’Atalanta per battere il neopromosso Pisa. Sotto per un'autorete di Hien, i bergamaschi di Juric hanno rischiato di prendere il secondo gol nel finale di primo tempo e in avvio di ripresa ci ha dovuto pensare Scamacca a infiilare l'angolo basso alla sinistra di Semper. Inutile l'assalto finale: la neopromossa strappa il pari con le unghie, senza rubare nulla.

