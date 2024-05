L’Atalanta ci crede: avanti a Marsiglia, ripresa dai francesi 

Oympique Marsiglia 1

Atalanta 1

Marsiglia (3-5-2) : Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo (27' st Ounahi); Clauss (20' st Merlin), Harit (27' st Ndiaye), Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr (20' st Moumbagna), Aubameyang. In panchina Ngapandouentnbu, Blanco, Said M'Madi, Daou, Soglo, Abdallah, Lafont, Correa. All. Gasset.

Atalanta (3-4-2-1) : Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (17' pt Pasalic); Zappacosta (39' st Hateboer), De Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere (39' st Miranchuk); Scamacca (13' st Lookman). In panchina Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Comi, Palestra, Adopo, Touré. All. Gasperini.

Arbitro : Siebert (Germania).

Reti : nel pt 11' Scamacca, 20' Mbemba.

Note : angoli 11-1 per il Marsiglia. Rec. 2' e 2' . Ammonito: Balerdi.

L'Atalanta sfiora l'impresa in casa dell'Olympique Marsiglia, pareggia e tra 7 giorni a Bergamo si giocherà la qualificazione per la finale. Al Velodrome la squadra entra in campo con carattere. Scamacca inquadra la porta al primo tiro della partita dopo poco più di 10 minuti dal fischio d'inizio, poi i bergamaschi devono superare anche lo scoglio di Kolasinac, che si fa male al flessore sinistro proprio poco prima del pari di Mbemba arrivato con un colpo da biliardo dalla distanza.

Il confronto molto tattico, coi locali a difendere a cinque, inizia con Murillo che perde la marcatura su Scamacca, liberissimo di insaccare grazie ad un passaggio di Koopmeiners dopo un'azione elaborata con Ruggeri ed Ederson. Parte il forcing della squadra di Gasset, premiato dalla carambola del centrale difensivo destro dell'OM sul palo alto con palla entrata dall'altra parte, sull'onda lunga del quarto corner.

Nella ripresa gioco molto spezzettato ma con continui cambiamenti di fronte. A tentare la svolta è Gasperini inserendo Lookman al posto di Scamacca. Batti e ribatti, nel finale Pasalic la offre a Miranchuk in corsa ma il russo non chiude bene il sinistro per meno di mezzo metro.

