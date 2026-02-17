L’Atalanta cade con il Borussia Ottavi più lontani 

Borussia Dort. 2

Atalanta 0

Borussia Dortmund (3-4-2-1) : Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha (38’ st Sabitzer), Svensson; Brandt (25’ st Chukwuemeka), Beier (25’ st Adeyemi); Guirassy (38’ st Fabio Silva). Allenatore N. Kovac.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (1’ st Hien), Kolasinac; Zappacosta (27’ st Bellanova), De Roon (18’ st K. Sulemana), Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski (37’ st Samardzic); Scamacca (1’ st Krstovic). Allenatore Palladino.

Arbitro : Gözübüyük (Paesi Bassi).

Reti : pt 3’ Guirassy, 42’ Beier.

Note : ammoniti Reggiani, Anton, Kossounou, Scamacca, Djimsiti.

Dortmund. La pessima serata delle italiane nell’andata dei playoff di Champions viene chiusa dall’Atalanta, sconfitta 2-0 a Dortmund dal Borussia. Una sfida comincia con 15’ di ritardo (i gialloneri si sono trovati bloccati nel traffico) e subito in salita per i bergamaschi, col vantaggio dei tedeschi arrivato al 3’ grazie al colpo di testa di Guirassy su cross di Ryerson. La reazione nerazzurra è da poco e i padroni di casa fanno qual che vogliono. Così a fine tempo arriva il raddoppio: Guirassy in questo caso fa l’assist per il tocco vincente sottomisura di Beier.

Nella ripresa il tecnico Palladino inserisce Krstovic in attacco ma è sempre il Dortmund ad avere le occasioni da rete, tanto che sfiorano anche il terzo gol. Tra una settimana la gara di ritorno: ma servirà un’impresa. Gli ottavi sono lontani.

