L’Atalanta cade col Feyenoord L’Inghilterra sorride al Torino 

Oltre al Cagliari, erano cinque le squadre italiane di Serie A impegnate ieri nelle amichevoli precampionato.

L'Atalanta di Maurizio Sarri ha perso per 2-1 a Rotterdam col Feyenoord l'amichevole internazionale valida per la prima "De Kuip Cup". A segno nel primo tempo Ueda all'11', su rigore concesso per mani di Scalvini su Vanhoutte, e Krstovic di testa davanti alla porta nei minuti di recupero, su cross di Scalvini. Nella ripresa, al 36', Shaqueel van Persie punisce un’uscita a vuoto di Sportiello su un cross di Lotomba corretto dal contrasto tra Zinhagel e Bellanova. Disputato anche un supplementare unico di mezzora.

Bella prova anche per il Torino che ha sconfitto per 1-0 il Burnley nell’amichevole internazionale giocata in casa degli inglesi. Decisiva la rete messa a segno da Dembélé su assist di Njie al 18’ del primo tempo. Esordio per Comuzzo, Comert e Fitz-Jim, si è rivisto in campo anche Vlasic dal 1’.

L'Udinese invece ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor, a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al 4' del primo tempo. Nicolò Zaniolo, entrato a partita in corso, si è reso protagonista colpendo un palo interno con un tiro da fuori area nel secondo tempo. La squadra torna stasera a Lienz dove domani ci sarà l'ultimo giorno di ritiro prima del rientro in Friuli per preparare l'esordio in Coppa Italia a Ferragosto con il Padova.

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