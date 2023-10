L’Atalanta butta via la vittoria: lo Sturm pareggia in dieci 

Sturm Graz 2

Atalanta 2

Sturm Graz (4-3-1-2) : Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich (17' st Lavalée), Dante; Hierlander, Gorenc Stankovic, Prass (25' st Boving); Kiteishvili (17' st Javi Serrano); Sarkaria (32' st Horvat), Jatta (17' st Wlodarczyk). In panchina Maric, Obi; Borkovic, Johnston, Schnegg, Teixeira, Fuseini. All. Ilzer.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Toloi (36' st Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (32' st Bakker), De Roon, Ederson, Ruggeri (18' st Hateboer); Koopmeiners; Muriel (18' st Scamacca), Lookman (19' st De Ketelaere). In panchina Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Adopo, Pasalic, Miranchuk. All. Gasperini.

Arbitro: Strukan (Croazia).

Reti: nel pt 13' Prass, 34' e 52' (rigore) Muriel; nel st 35' Wlodarczyk (rigore).

Note: angoli 6 a 4 per l'Atalanta. Rec. 8' e 6'. Espulso Hierlander, ammoniti Kiteishvili, Bakker, Lookman.

L’Atalanta butta via la terza vittoria su tre. La serata comincia in salita per i nerazzurri, in svantaggio al 13’ con un tiro di Prass deviato da Toloi. I bergamaschi appaiono lenti, lo Sturm Graz aggredisce gli spazi. Il pareggio però arriva: è il 34’, Muriel riceve ai 30 metri, parte e dribbla Wuthrich, poi dal limite fa partire un destro preciso che si infila nell’angolino, 1-1. In pieno recupero un tiro di Zappacosta trova il braccio di Stankovic, l’arbitro Strukan decide per il rigore, Muriel spiazza Scherpen, 1-2. La beffa arriva al 78’: Kolasinac si fa trovare con un braccio largo quasi come Stankovic, Wlodarczyk realizza dal dischetto e poi succede poco altro. L’Atalanta chiude l’andata con due vittorie e un pareggio, ma resta il rammarico per il vantaggio numerico e di uomini non sfruttato.

