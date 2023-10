L’Atalanta bussa alla Champions 

empoli 0

atalanta 3

Empoli (4-3-3) : Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (18' st Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (37' st Bastoni), Grassi, Maleh (29' st Fazzini); Cambiaghi (18' st Gyasi), Cancellieri (29' st Maldini), Caputo. In panchina Perisan, Caprile, Shpendi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Ranocchia. All. Andreazzoli

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Scalvini (1' st Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (42' st Bakker); Koopmeiners (20' st Pasalic); Lookman (31' st Muriel), Scamacca (20' st De Ketelaere). In panchina Carnesecchi, Rossi, Holm, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. All. Gasperini

Arbitro : Massimi di Termoli.

Reti : 5' pt e 6’ st Scamacca, 23' pt Koopmeiners

Empoli. Reduce dalla sbornia del derby, l’Empoli non si ripete, cede di schianto (0-3) in casa davanti all’Atalanta e resta in zona retrocessione, a quota 7 punti. Contro i nerazzurri (in maglia rossa), però, c’era poco da fare. Uno scatenato Scamacca ha messo le cose in chiaro sin dal primo tempo, andando a segno già dopo 5 minuti, di tacco. Il palo e la traversa gli hanno negato il raddoppio, arrivato comunque poco prima della mezz’ora grazie a Koopmeiners, su assist del centravanti azzurro. In avvio di ripresa, sotto gli occhi del ct Spalletti, Scamacca ha messo a segno la doppietta personale e sigillato il punteggio a favore della squadra di Gasperini, che si rilancia in chiave Champions salendo a quota 19 e che nel finale dà spazio anche a Muriel, Pasalic e De Ketelaere.

