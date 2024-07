L’Atalanta blinda Koopmeiners Morata felice: «Milan non vedo l’ora» 

«Non vedo l’ora di iniziare. Cosa mi ha convinto? La fiducia di Ibrahimovic, Fonseca e squadra». Così Alvaro Morata annuncia il suo approdo al Milan, una scelta legata all’amore per l’Italia, dove «mi avete trattato con un rispetto incredibile, non vedo l’ora di andare in vacanza da voi e allenarmi con la squadra per tornare in Serie A», e all’opera di convincimento del neo dirigente e dell’allenatore rossoneri: «So che ho ancora i migliori anni di carriera davanti e voglio andare in questo grande club che è il Milan», ha detto il capitano della Spagna campione d’Europa , «ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei subito». Fonseca ha quindi il suo nuovo numero 9, anche se l’ufficialità del suo approdo in rossonero arriverà fra qualche giorno, dopo l’idoneità sportiva al Coni. Morata, 31 anni, ne avrà quattro di contratto. Proseguono le trattative per il romanista Abraham e il tedesco Fullkrug. Romero va all’Alaves.

Intanto l’Atalanta blinda Koopmeiners, secondo l’ad Luca Percassi «la sua cessione non è mai stata nei programmi della società». Respinta in teoria la Juventus, che punta forte sul centrocampista olandese, ma la frase potrebbe anche nascondere il tentativo di spingere i bianconeri a non insistere nel tentativo di far scendere il prezzo da 60 milioni (la richiesta) a 40 (l’offerta). La trattativa riguarda anche Soulé, perché la Juve intendeva finanziare almeno in parte l’acquisto con la cessione del talento argentino in Premier League o alla Roma (che ha un accordo col giocatore). Il ds Giuntoli nel frattempo ha chiuso col difensore Cabal del Verona per 12 milioni: oggi le visite mediche, anticipata l’Inter. L’affare si è sviluppato viste le difficoltà per arrivare al francese Todibo, che dal Nizza andrà al West Ham disposto a dare 32 milioni. Incerta la destinazione di Chiesa: l’offerta dell’Aston Villa è stata rifiutata.

La Roma, che ha appena fatto una plusvalenza di 15 milioni grazie alla cessione di Aouar all’Al Ittihad, vorrebbe l’esterno bianconero e sta cercando di stringere per En-Nesyri del Siviglia, per il quale c’è la concorrenza del Fenerbahce di José Mourinho. Il giocatore preferirebbe l’Italia, ma tutto è ancora da definire.

Il Napoli sta chiudendo la trattativa per il passaggio di Osimhen al Psg, con De Laurentiis che riflette sull’offerta di 100 milioni per il bomber nigeriano da parte dei francesi. Il Napoli ha atteso l’offerta da clausola di rescissione di 130 milioni, ma l’ha avuta solo dai club arabi che però l’attaccante ora non vede come destinazione: il bomber dopo 76 gol in 133 partite in azzurro vuole una squadra che si giochi la vittoria della Champions League. Poi il Napoli, che sta tentando di prendere dall’Everton il difensore-goleador della nazionale ucraina Mykolenko, investirebbe 25 milioni per prendere Lukaku, che Conte vuole come punta del suo 3-4-2-1 o del 3-5-2.

A Fiorentina e Bologna, che cercano un attaccante, è stato offerto l’ex interista Gabigol, in uscita dal Flamengo ma anche in attesa di sentenza d a parte del Tas per una vicenda relativa al doping. Il Corinthians ha deciso di rinunciare a Balotelli, il Flamengo tratta con la Lazio (dove è in arrivo Castrovilli) per avere Marcos Antonio, che però il club biancoceleste intende cedere solo a titolo definitivo. Al Genoa è stato proposto Bernat, in uscita dal Psg, ma il problema è l’ingaggio.

Pongracic del Lecce ha detto no al Rennes perché vuole andare alla Fiorentina (i viola trattano col Monza per Colpani), il Bologna punta su Hummels per sostituire Calafiori, che alla fine di un’infinita trattativa con il Basilea (che ha il 50% dei diritti sulla rivendita) e l’Arsenal dovrebbe andare ai Gunners, disposti a mandare Kiwior in Emilia. Il Torino ha chiesto Ostigard al Napoli, che vuole 7 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA