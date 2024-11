L’Atalanta a Berna non può fidarsi 

Berna. Quattro partite, quattro sconfitte con 11 reti subite e una sola segnata. Lo Young Boys potrebbe essere la classica “buccia di banana” per un’Atalanta che sinora in Champions ha entusiasmato e che fa bene a non fidarsi. Stasera a Berna (ore 21), però, i bergamaschi sanno di poter proseguire in un cammino che li ha visti sinora imbattuti, con due vittorie e due pareggi con molto da recriminare, soprattutto quello con il Celtic.

L’allenatore

«Mi pare che il campo sintetico sia migliorato e sia stato rifatto rispetto a tre anni fa quando era usurato. Cambia tutto, dalla velocità della palla al modo di calciarla fino al controllo e ai rimbalzi». Così Gian Piero Gasperini sulla specificità del terreno di gioco dello Stadion Wankdorf, che ha indotto l'allenatore nerazzurro alla rinuncia del difensore appena recuperato dall'infortunio al crociato: «Scalvini non è con noi più per una precauzione medica, per il tipo di superficie che mette più a rischio le articolazioni. Favorisce un gioco palla a terra molto veloce perché alzarla è più difficile, ma bisogna adattarsi velocemente», rimarca Gasperini. Il confronto è vivo col 3-3 del 23 novembre 2021: «Rivedendo le formazioni mi pare che di loro siano rimasti in due e noi in quattro-cinque, gli “eterni” sono Toloi, Pasalic, De Roon, Zappacosta e Djimsiti che era in panchina», continua Gasperini.

L’Atalanta sta volando in campionato, stasera vuole continuare a farlo.

Probabili formazioni

Young Boys (4-2-3-1) : Von Balmoos, Blum, Camara, Lauper, Hadjam, Ugrinic, Niasse, Monteiro, Imeri, Virginius, Ganvoula. All. Magnin.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Cuadrado, De Roon, Pasalic, Ruggeri, Brescianini, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Arbitro : Lukjančukas (Lit).

