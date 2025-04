Lastroni sconnessi in centro: c’è il progetto, via libera ai lavori 

Nel centro storico di San Gavino, in alcune strade come via Convento e via Santa Severa, da tanti anni i lastroni in granito si presentano disconnessi: questo fatto causa non pochi problemi alle auto e ai pedoni anche perché per un buon tratto queste vie sono prive di marciapiede. Ora però il sindaco Stefano Altea annuncia importanti lavori: «È stato depositato il progetto esecutivo al quale seguirà la gara per i lavori in via Convento, lungo il tratto dalla vecchia ferrovia fino ai passaggi a livello di via Santa Severa: speriamo che possano partire da questa estate. La durata prevista dei lavori è di 60 giorni, la spesa è di 300mila euro».Il finanziamento regionale è stato richiesto dalla precedente amministrazione.

«Questo intervento – aggiunge il sindaco – si inserisce in una serie di lavori mirati sia al miglioramento delle strade che della segnaletica».

Anche in via Santa Croce non si contano, negli ultimi anni, le cadute di persone, spesso anziane, che hanno riportato anche diverse fratture. E i pericoli aumentano nelle ore notturne anche perché, in alcuni punti di queste strade, spesso l’illuminazione è scarsa o insufficiente.

Rimangono in attesa di interventi diverse strade periferiche dimenticate: uno dei casi più eclatanti è quello di via Brivanda, una strada sterrata priva quasi del tutto di illuminazione pubblica e con diverse voragini.

