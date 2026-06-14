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Monastir.
15 giugno 2026 alle 01:32

Lastroni e nuovi allacci fognari, via San Sperate cambia volto 

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Al via il recupero del centro storico di Monastir. La sindaca Paola Ugas e gli assessori hanno approvato il progetto esecutivo che prevede la riqualificazione di via San Sperate, nel tratto compreso tra via Roma e via Centrale. La strada, che rientra nel centro storico e di antica e prima formazione del paese, conserva ancora testimonianze dell’edilizia tradizionale tra cui abitazioni storiche e antichi portali. L’attuale stato della strada però presenta una pavimentazione degradata e non più coerente con le vie limitrofe già riqualificate, oltre alla presenza di cavidotti aerei e una rete di sottoservizi che necessitano di un adeguamento complessivo. «Con questo progetto intendiamo restituire decoro, sicurezza e funzionalità a un tratto significativo del centro storico, migliorando la qualità degli spazi e rendendoli maggiormente fruibili durante le manifestazioni religiose, civili e culturali», dichiara la sindaca.

Gli interventi previsti comprendono la sostituzione della pavimentazione con materiali come granito, basalto e biancone. Saranno realizzati nuovi allacci alla rete fognaria, una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento di quella idrica. Sarà predisposto un nuovo cavidotto interrato per le telecomunicazioni eliminando così le linee aeree esistenti. I lavori avranno un costo complessivo di 420 mila euro, di cui 334 mila euro finanziati con fondi regionali e 86 mila euro con un contributo del bilancio comunale.

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