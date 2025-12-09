VaiOnline
San Gavino.
10 dicembre 2025 alle 00:25

Lastricato divelto, ultimatum al sindaco 

È polemica sui tempi dell’avvio dei lavori nelle vie Santa Severa e Convento, che sarebbero dovuti iniziare già mesi fa per mettere in sicurezza i lastroni di granito divelti da tempo e che costituiscono un pericolo per la circolazione dei pedoni e dei veicoli. Per i consiglieri comunali di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas è l’ennesima incompiuta dell’amministrazione comunale: «Come annunciato dal sindaco i lavori sarebbero dovuti iniziare il primo dicembre, mentre prima si parlava di giugno, poi settembre e ottobre. A oggi non c’è traccia di nessun intervento. Suggeriamo al sindaco di smetterla di dare false speranze ai cittadini».Ma la data di inizio dei lavori dovrebbe essere vicina. «Con l’ufficio dei lavori pubblici, la ditta aggiudicataria e la Sirti», spiega il sindaco Stefano Altea, «abbiamo fatto un sopralluogo in vista dell’avvio del cantiere per riqualificare il lastricato. Essendo previsti i lavori per il passaggio della fibra, al fine di evitare una sovrapposizione di cantieri si è concordato di intervenire nel primo tratto di via Santa Severa (fronte Cenacolo) non appena saranno conclusi i lavori sulla rete dati. Oggi sarà firmato il contratto con la ditta che ha vinto l’appalto». I residenti aspettano la risoluzione di un annoso problema e in via Santa Severa i disagi aumentano per la presenza della scuola dell’infanzia delle suore del Cenacolo. ( g.pit. )

