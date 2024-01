L’Astra conquista la Coppa Capodanno 

Sant’Antioco. Anche la 32esima edizione della Coppa Capodanno di calcio, riservata alla categoria Giovanissimi, ha confermato quanto già visto nella coppa Santa Barbara: interrotto dopo dieci anni il predominio del Carbonia. Nella prima delle due finali disputate a Sant’Antioco, infatti, la società Astra di Carbonia ha superato in rimonta 2-1 l’Iglesias e si è aggiudicata così per la prima volta questo trofeo nato nel 1991. In gol per i campioni Lorenzo Aresti e Alessandro Madeddu. Si trattava della finale per le squadre impegnate nei campionati regionali. Eliminata (per il calcolo dei cartellini gialli e rossi) l’altra partecipante, il Carbonia, detentrice del titolo.

La finale che invece la Figc, organizzatrice delle due competizioni, ha riservato ai club del campionato provinciale, ha visto prevalere il Carloforte: 2-0 al Villamassargia, gol di Marco Di Meglio e Mirko Segni. (a. s.)

