L’Aston Villa pensa a Zaniolo  

L’Arabia non smette di cercare grandi campioni e ora nel mirino dei club della Saudi League c’è addirittura Neymar, anche se il brasiliano del Psg vorrebbe tornare al Barcellona, club che non ha al momento la forza economica per ingaggiarlo e che ha venduto proprio ai parigini Dembelè per 50 milioni.

Intanto è stato ufficializzato Kane al Bayern Monaco, che darà al Tottenham 110 milioni. Lo affronteranno da avversario in Bundesliga l’atalantino Maehle e l’interista Gosens: per il danese è ufficiale il trasferimento al Wolfsburg per 13 milioni. Lascia Bergamo anche l’attaccante Latte Lath, ceduto al Middlesbrough, squadra di Championship inglese. Per Gosens l’Inter ha raggiunto l’accordo con l’Union Berlino per 15 milioni. Sarà sostituito dal brasiliano Carlos Augusto, preso in prestito dal Monza con obbligo di riscatto a 13 milioni. Ma i nerazzurri vedono allontanarsi Arnautovic: il Bologna lo considera incedibile.

Lo spagnolo Luis Alberto è corteggiato dall’Al Nassr, squadra di Riad rivale dell’Al Hilal dove è approdato Milinkovic-Savic. Le due squadre ieri hanno giocato la finale della Coppa campioni araba: ha vinto la prima, in rimonta, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. In Premier League potrebbe trasferirsi Zaniolo, dato che l’Aston Villa si è detto molto interessato all’ex giallorosso. La Roma saluta Matic, che passa al Rennes per 3 milioni , e pensa di sostituirlo con Paredes mentre tratta anche Renato Sanches. Il Real Madrid cerca un portiere e ha nel mirino lo spagnolo Arrizabalaga del Chelsea. Intanto la Liga ha denunciato il Psg alla Commissione europea: col denaro del Qatar, è l’accusa, falserebbe il mercato interno dell’Unione.

RIPRODUZIONE RISERVATA