“Làstima”, due donne, un viaggio, la statale 131 

Dopo “L’Agnello” e “A casa mia”, premiato con il David, Mario Piredda torna dietro la macchina da presa con “Làstima”, road movie girato in Sardegna che riprende i temi cari al regista sassarese – la marginalità e il destino – ma li racconta da una prospettiva inedita. Due le protagoniste femminili, interpretate dalla rumena Olimpia Melinte e dalla giovane ed esordiente di origini nigeriane Cynthia Atekia.

“Làstima” come seguito ideale dei suoi lavori?

«Anche qui si parte dalla realtà: persone, luoghi e vicende reali. Mi interessa da sempre il modo in cui la realtà si trasforma in racconto, come diventa materia narrativa senza perdere verità. In questo senso, il film prosegue quel dialogo tra reale e rappresentazione che attraversa tutto il mio lavoro. C’è quindi una continuità. Cambia lo sguardo. Negli altri lavori la Sardegna era osservata “dall’interno”, da chi la abita per nascita. In “Làstima”, invece, ho spostato la prospettiva: la storia è filtrata attraverso due protagoniste straniere che arrivano in un contesto estraneo. Così si può raccontare l’Isola in modo diverso e universale».

Ha scelto di raccontare due personaggi femminili.

«Volevo restituire un’immagine più complessa e contemporanea della Sardegna, un luogo d’arrivo, di incontro e di confronto tra culture diverse. Le protagoniste rappresentano questa trasformazione: donne lontane per provenienza ed età. Si genera conflitto ma anche comprensione reciproca. Il film mette in scena l’incontro tra due “altre”, che riflettendosi l’una nell’altra restituiscono un’immagine nuova della Sardegna contemporanea».

La Sardegna è ancora protagonista, ma questa volta in un road movie. Che tipo di paesaggio voleva restituire?

«Ho sentito la necessità di ampliare lo sguardo, di attraversare l’isola nella sua interezza. La scelta del road movie nasce da questo desiderio di movimento: la Sardegna come corpo vivo e mutevole, attraversato dallo sguardo delle protagoniste. La 131 è una linea simbolica, che unisce e separa, che collega luoghi e identità differenti, ma anche un percorso interiore».

I suoi film danno voce ai margini. In “Làstima”, che tipo di marginalità esplora?

«Mi interessa dare voce a persone che riconosco e a cui voglio bene. Se risultano “marginali”, è forse perché vivono in una zona di confine — geografico, sociale o interiore — dove le certezze si fanno più fragili ma anche più vere. In Làstima la marginalità è una dimensione intima, che appartiene a ogni essere umano. Poi, marginali rispetto a cosa? Forse è un punto di vista che coglie aspetti che altri sguardi ignorano».

Come ha lavorato con Cynthia Atekia, alla sua prima esperienza, accanto a Olimpia Melinte?

«Con Cynthia, che non parlava italiano, il lavoro è stato intenso: istinto, corpo, sguardo. Con Olimpia il processo è stato più analitico: abbiamo scavato nel personaggio fino a renderlo credibile e vivo».

“Làstima” è una parola densa di significati.

«Mi ha sempre affascinato per la sua natura ambigua e la sua presenza in tante lingue, dal sardo allo spagnolo, dal siciliano al genovese. Può significare pietà, compassione, dolore, rimorso e persino bestemmia. Nel film racchiude questi sensi insieme: la compassione che nasce dal riconoscersi nell’altro, la pena della perdita, la pietà che contiene amore e la rabbia che diventa grido. Tra sacro e profano, tra tenerezza e colpa. Racchiude l’intera umanità delle protagoniste — e, in fondo, di tutti noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA