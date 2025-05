L’asta dell’ex Ferroviario: «Nessuna turbativa da Nizzi» 

La turbativa d’asta dell’ex Ferrotel di Olbia non c’è stata, il sindaco Settimo Nizzi deve essere assolto. Nella tarda mattinata di ieri il pm Antonio Piras, chiudendo la sua requisitoria, ha escluso che Nizzi, il 15 aprile del 2021, abbia tentato di “spaventare” i potenziali acquirenti dell’immobile di via Vittorio Veneto dicendo: «Tanto non potete fare niente, la destinazione del bene è vincolata per finalità pubbliche». Il pm ha preso atto di quanto emerso dall’istruttoria del processo celebrato davanti al giudice del Tribunale di Sassari, Paolo Bulla. E proprio a Sassari si sono svolti fatti, nello studio del curatore fallimentare della società XI srl. Il commercialista Alberto Ceresa era il professionista incaricato di vendere il bene, un tempo appartenuto alle Ferrovie dello Stato. E nella stanza c’erano anche i rappresentanti della Ocean asset management srl, società immobiliare (costituita poche settimane prima dell’asta) interessata all’edificio. Il sindaco fece capire che le scelte urbanistiche del Comune di Olbia erano imprescindibili. L’ex Ferrotel, che l’amministrazione olbiese ha acquisito definitivamente, è un pezzo di un progetto di riqualificazione urbana.Ieri hanno parlato anche i difensori del sindaco, gli avvocati Pietro Carzedda e Sergio Milia. I legali di Nizzi hanno hanno sostenuto “l’insussistenza dell’elemento soggettivo. La condotta non voleva certo impedire o turbare la gara, che si teneva e concludeva regolarmente”. Tanto che il Comune di Olbia si aggiudicò il bene dopo 16 rilanci. La sentenza è prevista per il 6 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA