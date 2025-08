L’assurdo ha il suo re Strepitoso Nino Frassica, cantastorie per passione  

C’è una cosa, di Nino Frassica, che forse non sapete. «Io, nella vita privata, sono balbuziente». Ma di questo parleremo dopo. Perché adesso è appena calato il sipario sullo spettacolo. Si accendono le luci alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Le due belle signore in terza fila, un tocco di trucco e un filo di perle, si mettono a giocare. «L’hai vinto tu il viaggio a Madrid?». Che poi è un viaggio premio, ma premio a proprie spese, e fa ridere solo se a raccontarlo è Nino Frassica.

«Mi chiamo Antonino»

Dall’autobiografia di Nino Frassica 70 per cento vera e 80 per cento falsa. «Il mio è un nome d’arte. Mi chiamo Antonino ma mi faccio chiamare Nino. Il cognome è Frassica e all'anagrafe mi chiamo Frassica. All’inizio della mia carriera pensavo che il mio cognome fosse difficile da ricordare e sgradevole, pensavo mi confondessero con Fracchia, Frankenstein, Capitan Fracassa, Bartolomei». Come no. Nino Frassica è Nino Frassica e non ce n’è per nessuno e in questa notte che il maestrale ci ha dato tregua e l’aria di agosto, lungo la strada di Chia, è calda di profumi dimenticati, Nino Frassica è stato tutto quello che desideravamo. La leggerezza di una musica buona e tutta nostra, “Grazie dei fiori” e “Viva la pappa col pomodoro”, “Voglio andare a vivere in campagna” e “Tuca tuca”, Lucio Battisti e Zucchero, Edoardo Bennato e Adriano Celentano, Lucio Dalla e i Ricchi e Poveri, Vasco Rossi e Tiziano Ferro, però smontata e rimontata, che la band che lo accompagna, Los Plaggers, è un po’ Platters e un po’ plagiara. A cambiare le parole, si perde il senso: per capire, nel mezzo di questo varietà alla vecchia maniera con sei musicisti sul palco, che certe volte, quello che serve, è un po’ di leggera follia. La comicità di Nino Frassica è gustosa, succulenta, piena, sugosa: da risultare, alla fine, elegantissima. D’altronde, la scuola è alta.

La storia

«Nel 1985 presi parte a “Quelli della Notte”. Avevo partecipato per tre estati a “Radio anghe noi” con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Avevo anche partecipato al secondo film di Renzo Arbore intitolato “FF.SS.” Cioè: “...Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” Lo conobbi telefonicamente, mi sono sempre chiesto come abbia fatto ad avere il mio numero. Mi disse: “Se ti trovi a passare per caso da Roma vieni a trovarmi”. L’indomani io mi trovai a passare per puro caso da Roma. A “Quelli della Notte” feci conoscere Sani Gesualdi. Un Sani realmente esistito. Nabbe nel 1111 e morve nel 1888. Patrono di Scasazza prov. di Agrigento, Trapani ed Enna, protettore dei proprietari di boutique. Scasazza aveva come sindaco Alfonsino Alfonsini, il più giovane sindaco d’Italia, aveva 9 anni ecceteraeccetera. Due anni dopo con Renzo Arbore abbiamo fatto il bis con “Indietro tutta!”. Dal 14 dicembre 1987 all’11 marzo 1988, 65 puntate su Rai 2. Un programma storico ecceteraeccetera».

Tra il pubblico

Se la gode il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi con la moglie Cristiana. Caftano bianchi (e grandi sorrisi effetto Wimbledon). C’è Giuseppe Macciotta, avvocato e assessore allo Sport del Comune di Cagliari. L’ex sottosegretario Paolo Fadda è con il sindaco di Pula Walter Cabasino. E se la gode Fiorello, con la moglie Susanna, figlia e fidanzato. Stanotte è uno spettatore. Ride e canta, come tutti. Ah, no. Eccolo, sul palco; eccolo, Fiorello, per il gran finale. “Finalmente tu”.

Frasi sparse.

«La Sardegna è la più bella regione d’Italia. Domani sarò in Toscana e dirò la stessa cosa». «I miei musicisti sono tutti orecchio, naso e gola». «Chi va con lo zoppo impara a zappare». «Sono stato campione di nascondino. Mi sono nascosto per sette mesi». Come si chiama il topo che non si vede? «Top secret». E quello bello? «Top model». «Sono sul set nuovo di “Don Matteo”. Terence Hill già mi manca. Uomo generosissimo. Lui non ti offre da bere, lui ti regala il bar. E poi ha una casa bellissima, con un giardino bellissimo pieno di nani, Murolo e Sandalo, e ha anche una nana femmina, Nanna Nannini. Capite perché già mi manca. Ora lo sostituisce Raoul Bova. Ma giuro che non dirò niente. Non leggo i giornali tranne Playboy. E Raoul Bova è un bravo ragazzo: non sporca».È proprio vero: «Nino Frassica è uno dei più grandi umoristi del mondo, un uomo modestissimo, con una sola testa sopra una sola spalla». Un passo e un plié, una maglietta nera di lamé, 74 anni con gioia, Messina nel cuore e nei baffi scuri, e l’esordio anni e anni fa con un gruppo che si chiamava I cantatori pelosi figli della cantatrice calva, omaggio alla commedia simbolo del teatro dell’assurdo di Eugène Ionesco. Ed è proprio questo che fa, ancora adesso, Nino Frassica: rifiutare logica e coerenza, mettendo in scena situazioni e canzoni e dialoghi irrazionali e surreali. Al di fuori di ogni controllo esercitato dalla ragione. Al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale. Lo spettacolo di questa notte è da 10, come da 10 è una carriera che mette insieme “Striscia la Notizia” e il Festival di Sanremo, “Amici” di Maria De Filippi e “Che tempo che fa” di Fabio Fazio e quel “Don Matteo”, 14 stagioni e 275 episodi, con la divisa del maresciallo Cecchini. Poi, c’è quella storia lì, che vi dicevamo all’inizio. «Io, nella vita privata, sono balbuziente. Però quando c’è gente mi vergogno e allora parlo normale».

