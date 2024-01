L’assoluzione di Ciancio,  decano degli editori «Respiro un’aria nuova» 

Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. La sentenza della prima sezione penale del Tribunale di Catania rimette le cose a posto dopo quasi dieci anni di sofferenza e attacchi al limite del linciaggio. Eppure parlare di Mario Ciancio Sanfilippo significa ripercorrere gli anni d’oro dell’editoria italiana, di cui il direttore (dal 1967 al 2018) ed editore de La Sicilia , secondo quotidiano dell’isola e capogruppo di un’azienda editoriale che comprende anche televisioni e radio, è pilastro e innovatore.

Fu tra i primi a vedere nella multimedialità, da presidente della Fieg (la federazione degli editori), il futuro della comunicazione che, nel suo impero ai piedi dell’Etna, è stata sperimentata prima che altrove. È stampatore, per la Sicilia e la Calabria, di diversi quotidiani nazionali.

Veniva invece difficile parlarne dal punto di vista giudiziario, soprattutto quando il suo nome era accostato al concorso esterno in associazione mafiosa. In estrema sintesi, gli si attribuivano rapporti con la famiglia etnea Santapaola-Ercolano che l’imprenditore, oggi novantunenne, ha sempre contestato.

L’accusa è del 2010: i pm chiedono per lui 12 anni e, nel 2018, gli vengono sequestrati beni per 150 milioni di cui, due anni dopo, ottiene il dissequestro. Ora la sentenza di assoluzione gli restituisce un po’ di serenità: «Accolgo con gioia e soddisfazione il pronunciamento del Tribunale di Catania, giunto a esito di un lunghissimo e assai faticoso percorso nel corso del quale ho sempre serbato rispetto e fiducia nella giustizia», ha dichiarato l’imprenditore siciliano. «Desidero porgere un sentito ringraziamento ai miei avvocati, encomiabili per professionalità e dedizione, e a tutti coloro i quali, nel corso di questi anni, mai mi hanno fatto mancare stima, affetto e sostegno».

Editore Ciancio Sanfilippo, che cosa prova?

«Un senso di liberazione indescrivibile. Ora sono felice e, con me, tutta la mia famiglia. Respiro un’aria nuova».

I suoi dipendenti hanno esultato, commossi, alla sua assoluzione.

«Li abbraccio tutti e li ringrazio. Sanno che il mio nome, per l’onestà che ho sempre dimostrato, non può essere accostato a certi affari».

Il presidente, Andrea Riffeser Monti, le chiede di tornare alla Fieg.

«Non può che farmi piacere. Saluto e ringrazio i colleghi che mi sono stati vicini».

I suoi avvocati – Carmelo Peluso, Giulia Buongiorno e Francesco Colotti – hanno parlato di una sentenza che le restituisce dignità.

«Sono stati eccezionali per tutta la durata di questa vicenda. Non è facile sopportare un’accusa così infamante, non auguro a nessuno le sofferenze che ho sopportato in silenzio in questi anni: la sentenza favorevole non solo non mi riabilita, ma mi rende addirittura più forte».

Lei è sempre stato garantista, giusto?

«Continuo ad esserlo con orgoglio».

Le venivano contestati intrecci con una famiglia mafiosa.

«Mi ha fatto male. Ho 91 anni. Sono stato direttore de La Sicilia. Ho creato un gruppo editoriale moderno e dinamico. Sono un imprenditore con molteplici interessi. Ripeto: per lo scrupolo che ho sempre messo nel lavoro, non pensavo di meritare tutto questo».

E ora?

«Continuerò a perseguire il bene delle mie aziende e dei dipendenti. E trascorrerò più tempo con i miei cari».

