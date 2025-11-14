VaiOnline
Carbonia.
L'associazione Terza età chiede aiuto 

La sede c’è ma gli anziani della Terza Età non possono ancora fare pienamente festa: l’incendio che un anno fa devastò il centro sociale di via Lazio aveva arrecato non solo danni strutturali, sistemati dal Comune, ma pure ad arredi e attrezzi e riacquistare tutto quanto ha dei costi non indifferenti. Al punto che il sodalizio lancia un appello: chi può, metta mano al portafogli o aiuti in qualsiasi altro modo, anche regalando ciò che può servire per ripristinare come si deve la sede. Nei giorni scorsi infatti l’amministrazione comunale ha riconsegnato al sodalizio la sede adiacente al parco Rosmarino che esattamente un anno fa venne devastata da un incendio doloso i cui responsabili per ora restano impuniti. Ottenuti 200 mila euro dalla Regione (e presto arriveranno fondi anche dall’assicurazione) il Comune ha rimesso in sesto lo stabile e ha ridato le chiavi all’associazione. «Ne siamo entusiasti – sottolinea il presidente Giancarlo Cancedda – ma ora che abbiamo ripreso possesso dell’edificio ci accorgiamo che i danni provocati dalle fiamme sono stati più ingenti di quanto pensassimo e riguardano sedie, tendaggi, armadi, pc, arredi, piccoli impianti». In questi giorni qualcuno ha già iniziato a donare alla Terza Età ad esempio tavoli e porte, «ma resta ancora tanto da reperire – conclude Cancedda – chi può ci contatti e si faccia avanti».

