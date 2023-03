L’associazione “Martedì letterari” in commissione 

«La casa di Sebastiano Satta deve essere il simbolo dell’intellettuale nuorese al di là delle etichette burocratiche che si vogliono attribuire». A ribadirlo ieri davanti alla commissione Cultura, presieduta dal consigliere Marcello Calia, sono stati il presidente dell’associazione Martedì Letterari, Angelo Altea, l’ex sindaco di Nuoro, Annico Pau e la consigliera Lisetta Bidoni. Tutti hanno partecipato al sopralluogo nello stabile che affaccia nell’omonima piazza dove il Comune ha previsto la realizzazione di un’officina municipale del Sapere e prevede si potranno consultare anche i 17 fondi storici custoditi nello stabile.

Ci sono 60 mila euro per sistemare un nuovo ascensore e intervenire sulle infiltrazioni. Il sindaco Andrea Soddu ha ribadito la volontà di «non snaturare l’originale destinazione d’uso dell’edificio storico, e valorizzarlo come luogo di divulgazione e crescita culturale. Il termine “officina” è quello che ormai viene utilizzato in tutta Europa per indicare le moderne biblioteche, che non sono più un luogo di mera consultazione, ma anche occasione di incontro, confronto e arricchimento culturale e sociale. Tutto ciò – ha sottolineato Soddu - non inficia la possibilità, per chi lo volesse, di recarsi a casa Satta per la consultazione dei fondi storici, che sono e resteranno a disposizione di chi li voglia visionare. Siamo convinti che il modo migliore per onorare la memoria di Satta sia investire in promozione della cultura rendendo la sua casa un luogo vivo e frequentato». L’associazione Martedì Letterari però insiste. «La Casa - dice Altea - deve diventare il fulcro della piazza, perché quando Nivola la progettò disse “è l’anticamera della casa del Vate”. Noi chiediamo che sia rispettata quella visione. Il sindaco verrà ad un Martedì letterario per spiegare il reale intento del Comune».

Critico il circolo Catte. «Non sappiamo come sia andata “ l’autopsia” sulla casa vilipesa di Satta - dicono – ma riteniamo tassativo l’urgente coinvolgimento decisionale e gestionale della Biblioteca Satta che, ricordiamo, è proprietaria dei fondi del poeta e dei mobili. Qualunque altre ipotesi ci vedranno oppositori»

