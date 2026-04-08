L’associazione ippica rinasce grazie ai giovani 

Dopo quasi dieci anni torna a battere il cuore dell’associazione ippica ghilarzese, realtà che per lungo tempo ha rappresentato un punto di riferimento nell’organizzazione di concorsi ippici, palio e corse “a sa pudda” per carnevale. Un patrimonio che rischiava di andare perduto per la mancanza di ricambio generazionale, ma che oggi ritrova nuova linfa grazie all’impegno di un gruppo di giovani.

Giovani in prima linea

A guidare il nuovo corso è il 22enne Raffaele Sini, nominato presidente di un direttivo composto dal vice Raffaele Fadda e dai consiglieri Antonio Manca, Laerte Schirra, Fabrizio Contini, Giovanni Latte e Luca Piras. «Siamo tutti cavalieri e appassionati – spiega Sini – e abbiamo deciso di metterci in gioco per ricreare le condizioni necessarie alla ripresa di attività storiche che a Ghilarza ci sono sempre state». La prima uscita ufficiale del nuovo gruppo sarà già domenica, in occasione di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori il cui priore è Giorgio Miscali. L’associazione avrà un ruolo centrale nella processione e nella festa del pomeriggio in piazza San Palmerio. La rinascita dell’associazione arriva in un momento in cui la comunità sentiva forte la mancanza di una presenza strutturata nel mondo equestre. Un ruolo che potrà essere sostenuto anche grazie all’impianto di Caredda, struttura che in passato avrebbe dovuto rappresentare un importante polo ippico.

L’impianto

«Confidiamo molto nella disponibilità dell’impianto – sottolinea Sini – perché ci permetterebbe di avere pista, maneggio e spazi di supporto per l’attività». Resta dunque aperta la questione dell’impianto di Caredda, oggi in stato di abbandono. La struttura, realizzata circa 25 anni fa all’interno del Consorzio Horse country grazie a un finanziamento di 750 milioni di lire, cui si aggiunsero altri 50 milioni stanziati dalla Provincia, comprende pista, maneggio, caseggiato per ricovero cavalli, club house. Un patrimonio però mai valorizzato. Nel 2018 l’Amministrazione comunale guidata da Alessandro Defrassu aveva pubblicato un bando che prevedeva un canone annuo di 500 euro, oltre alla decisione di intitolare il maneggio a Palmerio Agus, fantino ghilarzese scomparso nel 2009 e conosciuto in tutta Italia per aver vinto oltre 1.500 corse. Oggi, con la rinascita dell’associazione ippica, il tema della gestione dell’impianto torna d’attualità, con la speranza che il nuovo entusiasmo possa contribuire a sbloccare una situazione ferma da troppi anni.

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