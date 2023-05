L’associazione Giuseppe Verdi risorge dalle sue ceneri 

Risorge in città l’associazione culturale “Giuseppe Verdi”, che riprende le proprie attività dopo sei anni di stop per mancanza di un ricambio generazionale. Grazie all’entusiasmo dei nuovi soci riparte così il percorso di un sodalizio che dal 1980 è stato un punto di riferimento per i monserratini amanti della cultura e della musica lirica.

Una ripartenza con tante nuove iniziative: ci sarà spazio anche per teatro, letture, presentazioni di libri, dibattiti, racconti di storie, laboratori. «La lirica è il collante più diretto con il passato, ma la mia idea è portare la cultura a 360 gradi», spiega Alessandro Berlucchi, che da qualche settimana ha preso le redini dell’associazione diventandone il presidente. «Collaboreremo con altre associazioni di Monserrato, entusiaste di unire le forze per proporre un'offerta culturale di spessore. Tra queste, Sirio Sardegna Teatro e la Scuola civica di musica».

Berlucchi, 42 anni, è nipote di Sergio Milia, uno dei soci fondatori insieme a Augusto Spano, Sergio Stara e Gianni Argiolas. «Mio nonno mi ha trasmesso l’amore per la musica e la cultura», dice. «Voglio ripercorrere le sue orme. Sono cresciuto col sottofondo della lirica in casa e ho vissuto la vita dell'associazione quando ero piccolo con bellissimi ricordi. Crescendo ho capito quanto fosse stato importante il lavoro di unione tra persone, nato da una passione comune, senza scopo di lucro, sfociato poi in un punto di riferimento culturale per molti monserratini e non che hanno frequentato l'associazione per anni».

La storica sede di via Traiano aveva le caratteristiche tipiche di un circolo in cui si andava tra l’altro anche a giocare a carte. Quel modello però oggi è superato, sostiene Berlucchi: «La vita moderna lo rende inapplicabile, vorrei che l’associazione riprendesse la sua funzione di aggregatore sociale. Il filo conduttore dev’essere la condivisione, lo scambio e il confronto tra persone, la voglia di apprezzare l'arte in tutte le sue forme. Ripartiamo con un entusiasmo forgiato anche dall’ottimo riscontro che stiamo avendo tra tanti cittadini che non vedono l'ora di vedere l’associazione nuovamente all’opera».

Stasera alle 18, presso la Sala polifunzionale del Comune in Piazza Maria Vergine, ci sarà l'assemblea pubblica per la campagna di tesseramento, e verrà presentata la riorganizzazione dell'associazione e il calendario degli eventi del 2023. «Stiamo rifinendo il programma concertistico ispirato alla lirica», dice Berlucci. Il primo concerto della nuova “Giuseppe Verdi” sarà alla Casa della Cultura domenica per Monumenti Aperti. «Seguirà una rassegna mensile con un format molto interessante, mentre il pezzo forte sarà un Festival lirico con tre appuntamenti in estate. Mio nonno e altri soci fondatori sono orgogliosi di vedere che a distanza di tanti anni questo enorme patrimonio culturale non è andato disperso».