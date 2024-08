L’associazione folk Nodas vola in Grecia 

Le tradizioni quartesi volano ad Atene. Come annunciato nel corso dell’ultima edizione di Sciampitta, il festival internazionale del folklore che lo scorso luglio ha inondato la città con i costumi e le musiche del mondo, è partito un gemellaggio tra il gruppo della Grecia e l’organizzatore Città di Quartu che nei prossimi giorni andrà a trovare l’associazione folk M.E.S.K. nella città di Kyparissia per portare gli usi e i costumi quartesi.

L’iniziativa è dell’associazione Nodas Centro studi di musica popolare sarda, promotrice del progetto, diretta da Margherita Puddu che spiega: «La delegazione greca ha potuto visitare il territorio quartese dal 12 al 17 luglio, durante la manifestazione Sciampitta, ha visitato la mostra sul costume allestita a Sa Domu’ e Farra e con l’occasione abbiamo parlato della filigrana in Sardegna, un’arte che ci accomuna. Durante una serata dedicata alla musica popolare abbiamo potuto ascoltare le loro musiche e in un laboratorio dedicato al ballo sono stati insegnati sirtaki e ballu campidanesu». Adesso «da venerdì e fino al 29 agosto sarà l’associazione Nodas a portare in Grecia il nostro patrimonio folklorico, storico, artistico, culturale e ambientale». Anche quest’anno Sciampitta ha riscosso un grande successo di pubblico nelle serate organizzate in piazza Mercato e nelle altre iniziative dalla sfilata alla sagra del gusto.

RIPRODUZIONE RISERVATA