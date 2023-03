L’associazione “Don Garau” festeggia 30 anni di attività  

L’associazione interprovinciale di solidarietà “Don Ignazio Garau” di Mogoro si prepara a festeggiare il trentennale con una serie di iniziativeche si svolgeranno a maggio. «Abbiamo in programma un concorso di pittura con le classi terze, quarte e quinte delle elementari. Dobbiamo ancora definire il giorno - anticipa il presidente Donato Porceddu – Sabato 6 maggio ricorderemo don Ignazio Garau, scomparso 30 anni fa, una persona che ci ha ispirato ed è stato per noi un insegnamento. Ci sarà una messa in parrocchia alle 18, seguita da un momento conviviale, con la presentazione di un libro dedicato a don Ignazio». Il libro, “Don Ignazio testimone di carità e giustizia”, raccoglie stralci delle testimonianze di chi l’ha conosciuto e alcune frasi di don Ignazio Garau.

L’associazione, fondata nel 1993, ha preso il nome di don Ignazio per ricordarlo in ogni azione che svolgono i soci e i volontari tutti i giorni. «Stiamo accanto alle persone sole, ai malati e ai più deboli, li andiamo a trovare e consegniamo generi di conforto, anche le medicine - spiega Porceddu – Nella nostra sede in via Manno c’è un guardaroba per chiunque ne abbia bisogno. Ci vengono a trovare persone dei paesi vicini ma anche da Cagliari. I beni sono donati da privati, raccogliamo anche offerte».

