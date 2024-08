L’associazione dei minatori ha una nuova sede 

Nei locali delle vecchie poste di Montevecchio è stata inaugurata la sede di dell’associazione degli ex minatori “Sa mena”. All’evento ha partecipato il presidente Ugo Atzori Antonio Seruis e Rosaria Marras, per l’occasione sono stati festeggiati i 25 anni di attività del gruppo. L’associazione era nata subito dopo la chiusura delle miniere, avvenuta nel 1991, con la sede a Guspini nei locali della ex scuole elementari Sanna in Via Mazzini. Il nuovo locale a Montevecchio è indispensabile come sede operativa per organizzare le attività sul posto e per promuovere attvità di animazione fra i residenti. Antonello Ecca ex sindaco di Arbus, che recentemente con la sua famiglia ha restaurato l’albergo il Cinghiale, ha commentato con soddisfazione: «Sono passato li come tutte le sere e vedere la nuova sede per “Sa Mena“ che da nuova vita a quei locali dell’ufficio postale, è stata una grande emozione. Entrare e scoprire la grande soddisfazione negli occhi del presidente Ugo Atzori è stato fantastico. Auguri». Altri residenti hanno espresso soddisfazione per l’apertura della sede che contribuirà a dare più vita ricreativa e sociale a Montevecchio.

