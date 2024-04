L’associazione dei marinai trova casa dopo quattro anni 

Dopo quattro anni di disagi l’Anmi, associazione nazionale marinai d’Italia, ha di nuovo una sede. I nuovi locali, condivisi con l’associazione carabinieri in pensione, anche questi sfrattati qualche anno fa dalla sala Michelangelo Pira, si trova in via Parrocchia, in pieno centro storico.

«Per anni abbiamo operato in una sala dell’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari» spiega il presidente Anmi Giuseppe Careddu 76 anni, «poi ci avevano detto che lì non potevamo più stare perché il locale serviva al Comune». Così, «ci siamo dovuti arrangiare spostando la nostra attività a casa di un socio e dividendo tutto il nostro materiale nelle case di tre soci». Adesso la fine dei disagi, «abbiamo trovato questa casa. L’affitto lo paghiamo noi ma il Comune ci dà un contributo per partecipare alle varie iniziative comunali». Dietro l’angolo c’è la partecipazione alla cerimonia del 25 Aprile con la presidente del consiglio Rita Murgioni nell’omonima piazza di fronte al Comune e poi arriverà Monumenti aperti il 4 e 5 maggio.

«Saremo in piazza Luigi Olla al Poetto» aggiunge Careddu. E a Monumenti aperti ci saranno anche i carabinieri in pensione. «Ci stiamo riorganizzando» spiega il presidente Federico Loiacono, «vorremmo avviare collaborazioni anche con altre associazioni, rivolgendoci agli anziani ad esempio aiutandoli a difendersi dalle truffe».

