L’asso Lapadula cerca il poker 

Un giorno in più da passare tutti insieme, ma stavolta è una necessità. Il Cagliari da ieri sera è già in terra ciociara e qui svolgerà la rifinitura. Questione di voli, come confermato dallo stesso Liverani in conferenza stampa. Col tecnico e il suo staff, sono partiti ventiquattro rossoblù. Ci sono Pavoletti e Mancosu, mentre sono rimasti a casa Goldaniga e Falco. Ragionamento in prospettiva, visto che i due non hanno la condizione per scendere in campo allo “Stirpe” e il Cagliari, causa turno infrasettimanale, dovrà poi affrontare tre partite in una settimana con Parma, Ternana e Perugia.

Formazione

Lì dietro, Radunovic avrà la solita linea di quattro difensori. Probabile rivedere Obert a sinistra, con Di Pardo dall'altra parte. In mezzo, poi, confermata la coppia Altare-Capradossi, con fiducia per l'ex Olbia che vuole riscattare il “pomeriggio di un giorno da cani” vissuto due settimane fa col Pisa. Dalla cintola in su, poi, tutto può essere. Nandez e Rog sono intoccabili, da capire però le zolle che dovranno calpestare. Anche perché Mancosu, come confermato da Liverani, è tutt'altro che al 100%. Recuperato dopo il fastidio al flessore, il numero 5 rossoblù è stato “abbattuto” nel test con la Primavera di sabato scorso. Dopo aver saltato qualche giorno, è tornato a disposizione. Ma, guardando anche alle prossime partite, non è da escludere una partenza dalla panchina, per evitare problemi. E quindi il 4-3-3 di partenza potrebbe essere rivoluzionato, con Viola e Makoumbou che si giocano il posto in regia, certo, ma che potrebbero anche partire insieme dal primo minuto. Davanti, poi, difficile rinunciare a Luvumbo, mentre Lapadula insegue il poker.

Sfida speciale

Non una novità per il centravanti italo-peruviano, a rete nelle ultime tre gare e che torna a Frosinone da ex. Anche se è una storia lontana, appena 6 gare giocate nella stagione 2012-13, quando Lapadula aveva appena 22 anni e i gol li aveva segnati soltanto in Lega Pro. Quella di domani, poi, sarà una partita speciale. Perché se il numero 9 del Cagliari riuscisse ad andare ancora a bersaglio, sarebbe il primo giocatore capace di bucare la rete del Frosinone allo “Stirpe”, visto che la squadra di Grosso, nelle sei gare giocate fin qui in casa, ha sempre vinto e non ha mai subito un gol.