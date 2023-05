L’assistenza sanitaria? Negata 

Un nuovo appello si leva dal Sarcidano per l’assistenza sanitaria impoverita dalla mancanza di diverse figure professionali. «Da due mesi non c’è la neuropsichiatra infantile», denuncia Maria Bonaria Porru, 54 anni, di Escolca, mamma di un ragazzo disabile: «Abbiamo difficoltà per la documentazione e soprattutto per la diagnosi funzionale, pratiche che servono per le leggi di sostegno alle famiglie di persone con disabilità, la 104 e la 162, per l’organizzazione dei progetti e dei programmi a scuola. Dovrò rivolgermi a un privato con tutto quello che comporta: spese e spostamenti».

L’interrogazione

Un appello seguito da un’interrogazione presentata nei giorni scorsi in Consiglio regionale da Eugenio Lai, consigliere di minoranza e sindaco di Escolca: «Tante mamme si trovano spiazzate», racconta. «Alcune sopperiscono rivolgendosi al privato, però tante non riescono. E i problemi riguardano altri servizi che si rivolgono alle categorie sociale più deboli che andrebbero aiutate e non abbandonate».

Gli utenti che facevano riferimento a Isili, replica il direttore generale dell’Asl di Cagliari Marcello Tidore, sono stati presi in carico momentaneamente dallo specialista di Senorbì: «Stiamo definendo la questione, da giugno le ore potrebbero essere assegnate a un nuovo medico».

Sciopero della fame