L’assistente accusa De Niro: «Un bullo» Ma lei deve rispondere di furto 

Un bullo sessista che aveva trasformato la sua giornata di lavoro in un inferno: Robert De Niro è finito alla sbarra a New York per difendersi dalle accuse di una ex assistente che gli ha chiesto i danni per discriminazione di genere.

Graham Chase Robinson ha portato in tribunale il divo dopo che lui a sua volta l’ha accusata di aver rubato milioni di miglia di programmi frequent flyer e di aver passato le giornate, anziché a lavorare, abbuffandosi su Netflix. Chase Robinson, 41 anni: «Mi sottopagava, faceva commenti sessisti», ha affermato la donna.

I due processi si svolgono contemporaneamente. Graham chiede 12 milioni di dollari per aver subito «gravi danni emotivi e alla reputazione». La società di De Niro, Canal Productions, ne vuole a sua volta sei accusando la donna di aver trasferito l’equivalente di 450 mila dollari in miglia di viaggi aerei sul suo conto personale e di aver speso decine di migliaia di dollari in cibo, viaggi e altri servizi non legati al suo impiego.

