L’assessore Sorgia: «Procedure lineari, polemiche inutili» 

La questione finisce anche in Consiglio comunale. «La Commissione era allo scuro di questa istanza e gli operatori non hanno avuto alcuna certezza né garanzie». Marzia Cilloccu, vicepresidente della commissione Attività produttive porta la vicenda in Aula. In realtà era all’oscuro anche Alessandro Sorgia, assessore alle Attività Produttive: «Non conoscevo l'esistenza del modulo inviato ai concessionari. So però che si sta lavorando per tutelare tutti i posti di lavoro e si sta andando in questa direzione e di cui a quanto richiesto nella pec», premette per poi smorzare malumori e preoccupazioni.

«Voglio rassicurare tutti gli operatori del mercato: l’Amministrazione è aperta come sempre al confronto e a venire incontro a eventuali altre esigenze», assicura. «È nostra intenzione operare il passaggio nella struttura temporanea nel miglior modo possibile e confermo la disponibilità a lavorare insieme proficuamente. Il senso della determina dirigenziale è che i box di piazza Nazzari saranno assegnati ai concessionari di San Benedetto. In forza della direttiva Bolkestein le concessioni decadono la notte del 31 dicembre. È necessaria una proroga breve delle concessioni per tutelare il diritto degli operatori che lo desiderano di trasferirsi al mercato provvisorio. Tutto lineare, semplice e corretto, come è stato chiarito col comitato. Fugati i dubbi insinuati: si tratta di un adempimento burocratico nel totale interesse degli operatori e dei clienti. Seminare il panico crea solo un inutile danno che non tutela nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA