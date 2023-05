«L’assessore si deve dimettere» 

«L’assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini deve rimettere il suo mandato». Il sindaco Pietro Morittu rompe gli indugi e si trova costretto ad intervenire per smuovere lo stallo in cui si è arenata la Giunta comunale e la maggioranza che la sostiene. Durante una riunione dei componenti della lista “Ora x Carbonia”, consiglieri comunali compresi, l’assessore è stato ringraziato per il lavoro svolto sin qui ma, in virtù di un accordo politico interno che prevedeva il suo cambio, son state nuovamente chieste le sue dimissioni. Al termine della riunione il sindaco è stato informato di quanto deciso e ha contattato l’esponente della Giunta per ragionare su quanto emerso e chiedergli di rispettare le scelte dei suoi compagni di squadra.

Sindaco e assessore

«Sino ad oggi, come ribadito alcuni giorni fa al vostro giornale, ho preferito che fossero i gruppi a trovare una soluzione per evitare di mettere in discussione il lavoro svolto e l’interesse primario per la città – dichiara Pietro Morittu - abbiamo davanti a noi un periodo di importanti realizzazioni, è necessario trovare una soluzione che ci permetta di proseguire sereni». Roberto Gibillini, che da una parte non smentisce di aver ricevuto la richiesta del sindaco, dall’altra si trincera dietro un “no comment” riservandosi di intervenire all’inizio della settimana prossima per dire la sua.

Le reazioni

Alberto Zonchello, referente della lista “Ora x Carbonia” pur non parlando in maniera diretta su quanto sta avvenendo in queste ore ci tiene fare qualche puntualizzazione: «A noi, così come ai cittadini, è sempre e solo interessato il mantenimento degli impegni elettorali. Dall'insediamento sino ad oggi si sono registrate numerose azioni e discussioni che non sono in linea con la nostra visione politica e il giudizio dei concittadini sta cambiando di giorno in giorno e non si può non tenere in considerazione». Lasciando intendere che il giudizio non sia totalmente positivo lo stesso Zonchello suggerisce alcune priorità: «Un cambio dei programmi, una diversa comunicazione con la comunità sulle azioni intraprese, una rivisitazione di alcune scelte incomprensibili».